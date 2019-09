Anche se è amore non si vede: trama, cast e streaming del film di Canale 5

Questa sera, sabato 14 settembre, in prima serata su Canale 5 alle 21.20 va in onda Anche se è amore non si vede, film del 2011 diretto e interpretato dal duo comico Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Si tratta del loro primo film non ambientato nella loro terra d’origine, la Sicilia.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Anche se è amore non si vede film | Trama

Salvo e Valentino sono due amici – seppur due persone molto diverse fra loro – proprietari di una piccola società di servizi per il turismo che si serve, per portare in giro chi viene in visita a Torino o nelle più belle città italiane, di un coloratissimo autobus inglese di qualche anno fa.

Valentino è timido e riservato mentre Salvo è tutto l’opposto, intraprendente e sfacciato, e alle loro dipendenze c’è Natascha, giovane e bella guida turistica che non conosce nessuna lingua straniera. Valentino è fidanzato da tanto tempo con Gisella, con la quale un rapporto molto morboso e oppressivo, motivo per cui questa relazione arriva inevitabilmente al capolinea.

Così Salvo cercherà di consolarlo e di trovargli una donna che lo faccia tornare a vivere e a sorridere, mentre anche Valentino vuole trovare la compagna della vita all’amico e collega di lavoro. Gli obiettivi di entrambi sono sconosciuti ai diretti interessanti e per questo la strada delle buone intenzioni sarà lastricata di difficoltà, incomprensioni, disguidi, equivoci, gelosie e tanto altro, visto che a complicare tutto arriverà dagli Stati Uniti anche un’amica di vecchia data, Sonia, che non sarà d’aiuto per sbrogliare l’intricata vicenda.

Anche se è amore non si vede film | Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Salvatore Ficarra – Salvatore “Salvo”

– Salvatore “Salvo” Valentino Picone – Valentino

– Valentino Ambra Angiolini – Gisella

– Gisella Diane Fleri – Sonia

– Sonia Sascha Zacharias – Natasha

– Natasha David Furr – Peter

– Peter Giovanni Esposito – Orazio/Arturo

– Orazio/Arturo Sal Borgese – papà di Orazio

– papà di Orazio Antonio Rucco – papà di Angela

– papà di Angela Clelia Piscitello – mamma di Angela

– mamma di Angela Fabrizio Romano – Gigi

– Gigi Rossella Leone – Angela

– Angela Maria DiBiase – amica di Natasha

– amica di Natasha Corrado Nuzzo – uomo al bar

– uomo al bar Thierno Thiam – tatuatore

Anche se è amore non si vede film | Trailer

Ecco il trailer del film:

Anche se è amore non si vede film | Streaming

Dove vedere in tv il film Anche se è amore non si vede. La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, sabato 14 settembre 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Anche se è amore non si vede è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming