Amici Celebrities, il cast completo: c’è anche ‘Scianel’ di Gomorra

AMICI CELEBRITIES CAST COMPLETO – Uno dei programmi su cui punta maggiormente Canale 5 in vista di questa stagione autunnale è il nuovo esperimento di Amici Celebrities, la versione Vip dello storico talent di Maria De Filippi.

Sarà proprio lei a fare da padrona di casa nella prima puntata del nuovo format, per poi passare lo scettro a Michelle Hunziker. Primo appuntamento martedì 24 settembre in prima serata su Canale 5. Tanti i personaggi famosi che prendono parte al cast, per mettersi alla prova e dimostrare le proprie abilità nel ballo e nel canto.

Concorrenti Vip, che si cimenteranno in attività diverse da quelle che fanno di solito: un modo originale per divertire il pubblico e fargli conoscere aspetti inediti dei propri fan. La produzione di Amici Celebrities ha svelato a poco a poco il cast completo della nuova trasmissione, facendo scoprire i nomi dei concorrenti attraverso post sui social e spot in tv.

Ad Amici Celebrities su Canale 5 troviamo l’ex moglie di Roul Bova Chiara Giordano, l’attore Massimiliano Varrese, uno dei Carramba Boys di Raffaella Carrà. E ancora l’ex rugbista Martin Castrogiovanni, il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, l’ex calciatore Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia e Laura Torrisi.

Quattro ex concorrenti di Amici nel cast della versione Vip

Ma a fare particolarmente scalpore è la presenza di “Scianel” di Gomorra, vale a dire l’attrice Cristina Donadio.

Amici Celebrities cast completo | I nomi dei concorrenti

Ecco l’elenco completo dei concorrenti nel cast di Amici Celebrities:

Joe Bastianich

Filippo Bisciglia

Pamela Camassa

Martin Castrogiovanni

Raniero Monaco di Lapio

Emanuele Filiberto di Savoia

Cristina Donadio

Ciro Ferrara

Francesca Manzini

Laura Torrisi

Massimiliano Varrese