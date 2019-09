Amici Celebrities, le anticipazioni della prima puntata in onda il 21 settembre

Tutto pronto per la nuovissima edizione di Amici Celebrities, detto anche Vip. Il talent show vedrà alla conduzione per le prime puntate Maria De Filippi, alla quale poi subentrerà la spumeggiante Michelle Hunziker, attualmente impegnata con il lancio della nuova stagione di Striscia La Notizia.

Anche per questa versione Vip di Amici è previsto uno schieramento in squadre, la Blu e la Bianca, ognuna con un capitano.

Ma cosa sappiamo di questa prima puntata di Amici Celebrities? Vediamo insieme le anticipazioni.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities 2019

Amici Celebrities, le anticipazioni della prima puntata: concorrenti, coach e giuria

Sabato 21 settembre parte la nuova edizione di Amici Celebrities, il talent show che coinvolge i vip come concorrenti e che vede due squadre, la Blu e la Bianca, gareggiare per ottenere la vittoria.

Il cast è ricco di volti noti e affermati nel panorama dello spettacolo italiano. Ma andiamo con ordine.

La Squadra Blu vede come capitano il vincitore di Amici 2018, il giovanissimo Alberto Urso. La Squadra Bianca invece vede la seconda classificata della precedente edizione, Giordana Angi.

La squadra blu è composta da: Joe Bastianich, Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lipo e Francesca Manzini.

La squadra bianca è formata da: Filippo Bisciglia, Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Martin Castrogiovanni.

In giuria, vediamo schierati questa sera Ornella Vanoni, Platinette e Giuliano Peparini.

Amici Celebrities, le anticipazioni della prima puntata: gli ospiti della serata

Questa sera Amici è Vip. Il talent show di Maria De Filippi porta in televisione alcune star del mondo dello spettacolo, qualcuna meno conosciuta di altre, aprendo ufficialmente la stagione autunnale in casa Mediaset.

Come ogni talent che si rispetti, anche Amici Celebrities avrà alcuni ospiti che cambieranno di serata in serata. La prima puntata farà posto a J-Ax e Giusy Ferreri.

Mentre J-Ax quest’anno ha preso parte a All Together Now al fianco della Hunziker, Giusy Ferreri ha partecipato come ospite a The Voice of Italy.

Amici Celebrities vi aspetta su Canale 5 sabato 21 settembre 2019 alle ore 21:25.