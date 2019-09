Amici Celebrities 2019 streaming e diretta tv: dove vedere l’edizione Vip del programma

AMICI CELEBRITIES STREAMING TV – Sta per partire una delle novità più interessanti del palinsesto invernale di Canale 5: Amici Celebrities è pronto, da sabato 21 settembre 2019, a divertire il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Arriva quindi la nuova versione del celebre talent show di Maria De Filippi, durante il quale i concorrenti devono cimentarsi in una serie di prove di danza e di canto, frequentando vere e proprie lezioni con dei professori e cercando di migliorare le proprie abilità.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities 2019

Amici Celebrities, però, come dice la parola stessa è composto da un cast di Vip: dodici celebrità che, per la prima volta nella storia del talent, diventano gli “studenti” della scuola. Un programma che si discosterà molto dal classico Amici, quindi, a partire dalla conduzione: sebbene nelle prime puntate vedremo al timone sempre la De Filippi, a un certo punto subentrerà la vera conduttrice, ovvero Michelle Hunziker.

Ma dove vedere Amici Celebrities 2019 (o Amici Vip) in tv e in streaming? Di seguito, tutte le informazioni utili.

La giuria di Amici Celebrities

Amici Celebrities 2019, dove vedere il programma in diretta tv

Amici Celebrities 2019 va in onda in tv ogni sabato sera, su Canale 5, a partire dalle 21,20. Per vedere il programma quindi dovete sintonizzarvi sul quinto canale del digitale terrestre o sul 505 (in HD).

In alternativa, se siete clienti Sky potete seguire la trasmissione anche al tasto 105 del vostro telecomando.

Tutti i concorrenti di Amici Celebrities 2019

Amici Celebrities streaming, dove vedere il talent su pc, smartphone e tablet

Avete altro da fare il sabato sera ma allo stesso tempo non volete perdervi neanche una puntata del programma? Niente paura, potete sempre seguire Amici Celebrities 2019 in streaming. Come? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma streaming del Biscione.

Per usufruirne, dovete soltanto registrarvi – è gratis – con una mail o un account social, dopodiché vi basterà accedere e andare sulla diretta di Canale 5. Il sabato sera, così, a partire dalle 21,20 potrete vedere in live streaming Amici Vip.

Ma non è tutto, perché grazie al servizio on demand ciascuna puntata sarà disponibile su Mediaset Play anche dal giorno successivo alla sua messa in onda. In quel caso, potrete vederla ogni volta che vorrete.

Dove vedere Canale 5 in streaming