Amici Celebrities 2019 concorrenti: il cast dell’edizione Vip del programma e le squadre Blu e Bianca

L’attesa è finita: sabato 21 settembre parte Amici Celebrities 2019, il nuovo talent show di Canale 5 i cui concorrenti sono per la prima volta Vip. Dodici celebrità si cimenteranno nelle difficili prove di canto e ballo previste dalla scuola, sotto la supervisione di due coach d’eccezione.

A guidare i concorrenti, che saranno suddivisi nelle classiche due squadre (Bianca e Blu) saranno due partecipanti all’ultima edizione di Amici classico, ovvero Giordana Angi e Alberto Urso, che il talent lo ha anche vinto.

Tutto quello che c’è da sapere su Amici Celebrities 2019

Tra le altre novità di Amici Vip, spicca sicuramente l’avvicendamento alla conduzione: per la prima volta da quando esiste questo talent show in Italia, infatti, Maria De Filippi non sarà la sola conduttrice. A lei infatti, dopo qualche puntata, subentrerà Michelle Hunziker, la vera conduttrice di Amici Celebrities 2019.

Vediamo insieme chi sono i concorrenti di Amici Celebrities 2019.

Amici Celebrities 2019 concorrenti: il cast di quest’anno

Sono in tutti 12 i Vip che hanno accettato di entrare a far parte del cast di Amici Vip. Sono stati divisi in due squadre, la Blu e la Bianca, ma anche nelle due discipline (canto e ballo): così, ogni squadra avrà 3 concorrenti di canto e 3 di ballo.

Vediamo intanto i 12 concorrenti:

Concorrenti di Canto

Concorrenti di Ballo

Amici Celebrities 2019 concorrenti: le due squadre e i coach

Vediamo invece adesso come sono composte le due squadre di concorrenti di Amici Celebrities 2019.

Squadra Blu

Il capitano e vocal coach della squadra Blu è Alberto Urso, il vincitore dell’ultima edizione di Amici. Nella squadra ci saranno: Joe Bastianich famosissimo chef che ha lasciato le cucine di MasterChef e sta cercando nuovi spazi in televisione; il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano (l’ex moglie di Raoul Bova) Laura Torrisi (l’attrice ex Grande Fratello che per anni è stata sposata con Leonardo Pieraccioni, ), Raniero Monaco di Lapio (anche lui ex gieffino) e l’imitatrice Francesca Manzini.

Squadra Bianca

Il capitano e vocal coach della squadra Bianca è Giordana Angi, seconda classificata all’ultima edizione di Amici, proprio dietro ad Alberto Urso. Nel suo team ci saranno: Ciro Ferrara (ex calciatore e allenatore), Filippo Bisciglia (che ha iniziato a Uomini e Donne per poi diventare il conduttore di Temptation Island), Cristina Donadio, attrice che in Gomorra interpretava il personaggio di Scianel, l’attore Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e l’ex rugbista Martin Castrogiovanni.

Appuntamento con Amici Celebrities 2019 ogni sabato sera, a partire dalle 21,20, su Canale 5.

