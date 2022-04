A che ora inizia Amici 2022, il serale: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia (orario) Amici 2022, il serale, il talent show condotto da Maria De Filippi in arrivo su Canale 5? Il programma televisivo arriva in prima serata sul principale canale Mediaset a partire da sabato 19 marzo 2022. L’orario è quello di sempre, ovvero alle 21:20 tutti pronti davanti alla TV per gustarsi una nuova sfida di canto e ballo. Come le edizioni precedenti, anche quella 2022 vedrà cantanti e ballerini divisi per squadre. 18 sono i concorrenti che hanno guadagnato la felpa e quindi il meritato posto al serale, ma sono stati divisi in tre squadre, guidate dai professori di Amici. Di seguito ecco la programmazione generale del programma dalla prima all’ultima puntata:

Prima puntata, sabato 19 marzo 2022

Seconda puntata, sabato 26 marzo 2022

Terza puntata, sabato 2 aprile 2022

Quarta puntata, sabato 9 aprile 2022

Quinta puntata, sabato 16 aprile 2022

Sesta puntata, sabato 23 aprile 2022

Settima puntata, sabato 30 aprile 2022

Ottava puntata, sabato 7 maggio 2022

Nona puntata, sabato 14 maggio 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Amici 2022, il serale? Considerando i numeri delle precedenti edizioni, ogni puntata del serale dovrebbe durare circa 210 minuti. Partendo quindi il sabato sera dalle ore 21,20, il talent show di Maria De Filippi dovrebbe intrattenere il pubblico italiano per circa tre ore e mezza. Ma dove vedere Amici 2022? Il programma arriva in prima serata su Canale 5, per cui è disponibile in diretta TV in chiaro sul tasto 5 del telecomando (505 per la versione HD). Chi invece è fuori casa o non può accendere la TV, può seguire ugualmente Amici 2022 tramite MediasetPlay, sia attraverso desktop che tramite App. Il meccanismo è uguale per entrambi: bisogna accedere tramite registrazione o login (anche via Facebook o Google) e selezionare la diretta di Canale 5. Chi invece ha da fare il sabato sera e non può seguire il programma in diretta può ugualmente recuperare le puntate andate in onda sempre attraverso MediasetPlay, grazie alla funzione on demand.