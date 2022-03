Amici 2022, il serale: come si vota, numero e costi televoto

Torna l’appuntamento serale con Amici 2022, il reality show condotto ancora una volta da Maria De Filippi che vede in gara cantanti e ballerini. Ma, dei 18 concorrenti in gara divisi in squadre, soltanto uno potrà vincere questa edizione e sarà colui o colei che darà prova del proprio talento anche nel corso delle nove puntate del serale, in partenza sabato 19 marzo 2022, alle ore 21:20. Il programma della De Filippi propone nuovamente un gioco a squadre, ben tre per questa edizione e tutte guidate da una coppia di professori di ballo e canto. Ma come si vota ad Amici 2022? Qual è il numero a cui fare riferimento e quali sono i costi di televoto? Vediamo insieme tutte le informazioni di servizio.

Come si vota, numero e costi televoto

Il televoto è una parte essenziale di Amici 2022, perché è attraverso il voto del pubblico che si deciderà quali concorrenti andranno avanti e quali invece dovranno fermare la propria corsa. Come si vota? Prima di tutto è necessario scegliere la piattaforma di voto. In genere è necessario inviare un SMS al numero prestabilito dal programma. In questo caso, come riporta WittyTV, per Amici 2022 è necessario inviare un SMS al 477.000.0 con il codice e/o il nome dell’allievo che si vuole votare. Quanto costa il televoto? Il costo massimo per ogni SMS inviato è pari a 0,1613€ (iva inclusa), ma ciò varia in base al proprio operatore e alla propria tariffa. In ogni caso l’utente paga soltanto i voti ritenuti validi. Il servizio è riservato ai maggiorenni ed è erogato tramite telefonia mobile (gli operatori accettati sono Tim, Vodafone, Wind3, PosteMobile, Illiad, Coop e HO). Quante volte è possibile votare? Ogni singolo utente può esprimere la propria preferenza massimo cinque volte, per un totale di cinque voti per ogni sessione. Inoltre, come riporta il regolamento di Witty, ogni utente può votare massimo 50 volte a settimana.