Chi sono Alex Schwazer e Bruno Fabbri: Gli Atletici a Pechino Express 2022

ALEX SCHWAZER E BRUNO FABBRI PECHINO EXPRESS 2022 – Da giovedì 10 marzo 2022 va in onda su Sky Uno una nuova edizione di Pechino Express 2022. Nel cast della nuova edizione, sempre guidata da Costantino della Gherardesca, ci sono anche Alex Schwazer e Bruno Fabbri, duo dinamico che fa riferimento alla coppia de Gli Altetici.

Ma chi sono Alex Schwazer e Bruno Fabbri? Cosa sappiamo sul loro conto? Sono fidanzati? Quanti anni hanno? Ecco tutte le informazioni sulla coppia di concorrenti a Pechino Express 2022.

Chi sono Alex Schwazer e Bruno Fabbri

Chi sono Alex Schwazer e Bruno Fabbri lo scopriamo subito. Fanno parte del cast di Pechino Express e gareggiano in coppia. Il loro nome di battaglia? Gli Atletici. Alex Schwazer ha 36 anni ed è nato a Vipiteno (Bolzano). È conosciuto soprattutto come marciatore: non a caso ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella 50 km. Questo è considerato uno dei casi sportivi più complessi degli ultimi anni. Non stupisce, quindi, la scelta del nome per la gara di Pechino Express. Della vita privata di Alex Schwazer, sappiamo che nel 2016 ha conosciuto quella che poi è diventata sua moglie, Kathrin Freund. I due, dopo le nozze, hanno avuto due figli: la primogenita ha 4 anni, mentre il secondo bambino è nato da pochissimi mesi.

Ad affiancare l’atleta in questa avventura sarà Bruno Fabbri. Quest’ultimo ha 63 anni ed è nato a Pesaro. Conosciuto come uno dei medici sportivi più accreditati d’Italia, ha seguito per anni la Nazionale Pugilistica nostrana. In più è appassionato di marcia ed è sempre stato un tifoso di Alex. Per questo i due hanno scelto di unire le forze e giocare in squadra a Pechino Express 2022. Inoltre Bruno Fabbri ha pubblicato anche un libro intitolato “Il sesso come sport”.

Pechino Express 2022

Pechino Express è un reality show che per il 2022 ha cambiato casa, lasciando Rai 2 per arrivare su Sky Uno. Il programma è un format belga-olandese ed è composto da dieci puntate. Le coppie in gara sono dieci, per cui i concorrenti del cast sono venti in totale.

Tutte le coppie in gara dovranno percorrere 7.000 km per un viaggio attraverso il Medio Oriente. Quattro sono gli stati che accompagneranno le puntate della nuova edizione: Turchia, Uzbekistan, Giordania e Emirati Arabi Uniti.

Il programma parte giovedì 10 marzo 2022 in prima serata su Sky Uno, dalle ore 21:15. Soltanto chi dispone di un abbonamento alla pay-tv può seguire in diretta TV e streaming il programma. Oltre al canale 108 di Sky, è possibile infatti seguire Pechino Express 2022 anche attraverso Sky Go e NOW, recuperando anche gli episodi in streaming già andati in onda sulla piattaforma grazie alla funzione on-demand.