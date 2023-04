Chi è Alessia, la moglie di Antonio Giuliani ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Alessia, la moglie di Antonio Giuliani ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Alessia è la moglie di Antonio Giuliani, comico, cabarettista e attore. Un amore vissuto lontano dal clamore mediatico. Sappiamo però che la coppia si è sposata nel 2008. Dal loro amore è nato anche un figlio.

Della coppia si conosce davvero poco, anche se l’attore ogni tanto sui social condivide momenti di vita quotidiana in compagnia della moglie e del figlio. A rivelare qualcosina in più sulla sua vita privata è stato proprio l’attore che, ospite in un programma televisivo della Rai, ha raccontato i primi anni nel mondo dello spettacolo e di come sua madre ha reagito alla sua scelta di lavorare come cabarettista: “Inizialmente non era molto orgogliosa, non c’era la cultura del cabaret: quando andavo a fare le serate avevo una valigia, una sera tornando a casa mia mamma mi diede uno schiaffo. Mi chiese dove avevo preso 100 mila lire trovate dentro i jeans, pensava che avessi rubato”.

Non solo, l’attore e comico ha anche parlato della notizia di un presunto infarto uscita anni fa sui giornali: “Qualche anno fa ho deciso di andare a fare un check-up, rimasi ricoverato all’interno dell’ospedale e qualcuno fece uscire la voce che avevo avuto un infarto. Non avevo assolutamente niente, era una fake news”.

Chi è Antonio Giuliani

Abbiamo visto chi è la moglie di Antonio Giuliani, ma cosa sappiamo sull’attore? Antonio è nato e cresciuto nel quartiere di Primavalle di Roma, ma ha origini abruzzesi. Dopo un passato da muratore, ha iniziato la sua carriera in programmi per la ricerca di nuovi talenti. Nel 1991 è su Rai 1 nello spettacolo Stasera mi butto, poi nella trasmissione Ci siamo!?! su Rai 2 e nel 1997 vince una puntata di Gran Caffè su Canale 5.

A partire dal 1996 si è esibito in numerosi locali romani, grazie anche alla popolarità conseguita partecipando a due edizioni del Seven Show. Ha lavorato insieme al gruppo del teatro Bagaglino, e ha preso parte ad alcuni film di Pier Francesco Pingitore. Tra il 2000 e il 2001 partecipa al programma La sai l’ultima? che lo vede tra i membri del cast fisso. Nel 2006 fa parte del cast della fiction di Canale5 L’onore e il rispetto con Gabriel Garko e Giancarlo Giannini, diretta da Salvatore Samperi.

Nel 2007 ha debuttato come regista nello spettacolo teatrale Il rosso e il nero, dove ha anche recitato. Nel 2010 recita una piccola parte nella fiction Caterina e le sue figlie 3. Nel 2011 torna in televisione sempre con Gabriel Garko in Viso d’angelo interpretando l’ispettore Franco Volpe. Nel 2012 doppia Brick, un personaggio di A tutto reality su K2. Nel 2015 doppia il personaggio di Frank nella serie F Is for Family, prodotta da Netflix.