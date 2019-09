Agostino Penna, chi è il concorrente di Tale e Quale Show 2019: carriera del musicista

Agostino Penna è uno dei 13 concorrenti di Tale e Quale Show, la trasmissione di Rai 1 condotta da Carlo Conti che torna in prima serata da venerdì 13 settembre 2019 in prima serata. Musicista, cantante e compositore, in passato ha partecipato a Uomini e Donne curando gli spazi musicali all’interno della trasmissione. Ma chi è Agostino Penna?

Da uomo di spettacolo quale è, ha accettato di entrare nel cast di Tale e Quale show 2019 per mettersi alla prova con le imitazioni e le canzoni di alcuni fra i cantanti più famosi di sempre. Spetterà poi alla giuria dare i voti e decretare il vincitore.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concorrente di Tale e quale show 2019.

Agostino Penna chi è: carriera del musicista già nel cast di Uomini e Donne

Per molti il nome di Agostino Penna è legato soprattutto alla sua partecipazione negli anni Duemila alla trasmissione Uomini e Donne, come cantante e curatore degli spazi musicali. La sua carriera inizia però già negli anni Ottanta, come leader del gruppo Vanadium.

Si diploma al conservatorio di Avellino, e inizia a girare l’Italia come cantante e musicista. Si trasferisce per un periodo in America, formandosi al Berklee College di Boston ed esibendosi in molti locali di Miami, Boston, New York e Los Angeles.

Torna in Italia e collabora con artisti del calibro di Marco Masini come Tullio De Piscopo, Giancarlo Bigazzi, Umberto Tozzi. Nel 1992 è il cantante del matrimonio di David Bowie. Agostino Penna inizia così a lavorare in diverse trasmissioni tv come quelle di Gigi Marzullo, Paolo Bonolis, Milly Carlucci e Maurizio Costanzo.

Il grande successo il concorrente di Tale e quale show 2019 lo ottiene esibendosi all’interno di Uomini e Donne. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 1100 persone.