A casa tutti bene: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 1

Stasera, mercoledì 18 settembre 2019, va in onda su Rai 1 il film A casa tutti bene, pellicola del 2018 diretta da Gabriele Muccino. Nel cast tanti attori famosi come Stefano Accorsi, Massimo Ghini, Carolina Crescentini, Stefania Sandrelli e Claudia Gerini.

Il film ha ottenuto ottimi risultati sia al botteghino, dove ha incassato in totale 9,2 milioni di euro, sia come critica, vincendo un David di Donatello e ottenendo cinque candidature ai Nastri d’Argento.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film A casa tutti bene: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

A casa tutti bene: la trama del film

Il film rappresenta il ritorno in Italia di Gabriele Muccino, e lo fa con una delle sue opere più riuscite. Tutti i personaggi vengono analizzati in maniera molto dettagliata, e il telespettatore resta catturato dai frequenti e repentini movimenti di macchina.

La storia alterna momenti cominci ad altri drammatici, sorrisi e commozione. Un film adatto a tutta la famiglia e al pubblico di Rai 1, che può seguirlo in prima serata mercoledì 18 settembre 2019 dalle 21.25.

Il cast completo di A casa tutti bene

Il film inoltre ha ottenuto il miglior esordio per un film italiano non di genere comico degli ultimi anni. Ecco la trama. Protagonisti di A casa tutti bene sono Alba e Pietro, due pensionati che hanno una splendida villa ad Ischia.

In occasione delle loro nozze d’oro, decidono di riunire l’intera famiglia, invitando sull’isola figli, nipoti e parenti vari. A causa del maltempo, però, tutti gli invitati sono costretti a rimanere chiusi in casa e a dover prolungare la loro permanenza oltre il previsto.

In questo modo tutti i personaggi del film A casa tutti bene dovranno parlarsi e confrontarsi come non avveniva da molto. Emergeranno così vecchi conflitti, tensioni, gelosie e discussioni sopite ma mai risolte del tutto.

La trama completa del film

Si alternano così nel corso del film momenti di forti litigi ad altri di grande allegria e comicità. Tra alcuni dei protagonisti della pellicola diretta da Gabriele Muccino potrebbe anche scoppiare l’amore.

A casa tutti bene film: il cast completo

Tanti i grandi attori presenti nel film A casa tutti bene, pellicola del 2018 diretta da Gabriele Muccino. Un cast molto ricco per uno dei film italiani di maggior successo degli ultimi anni. Troviamo Stefano Accorsi, Stefania Sandrelli, Pierfrancesco Favino, Giulia Michelini e Sabrina Impacciatore.

Tra quelli invece alla prima esperienza con Muccino, citiamo Ivano Marescotti, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Carolina Crescentini, Gianfelice Imparato, Giampaolo Morelli, Valeria Solarino, Gianmarco Tognazzi e Sandra Milo.

Ecco l’elenco completo del cast del film A casa tutti bene, con gli attori e i relativi personaggi.

Stefano Accorsi: Paolo

Carolina Crescentini: Ginevra

Elena Cucci: Isabella

Tea Falco: Arianna

Pierfrancesco Favino: Carlo

Claudia Gerini: Beatrice

Massimo Ghini: Sandro

Sabrina Impacciatore: Sara

Gianfelice Imparato: sacerdote

Ivano Marescotti: Pietro

Giulia Michelini: Luana

Sandra Milo: Maria

Giampaolo Morelli: Diego

Stefania Sandrelli: Alba

Valeria Solarino: Elettra

Gianmarco Tognazzi: Riccardo

A casa tutti bene film: il trailer

Ecco il trailer del film A casa tutti bene, stasera 18 settembre 2019 su Rai 1 dalle 21.25:

A casa tutti bene film: dove vedere in streaming

Il film diretto da Gabriele Muccino va in onda in prima serata dalle 21.25 stasera 18 settembre 2019 su Rai 1. Potete trovare Rai 1 anche al tasto 501 per la sua versione HD. Chi possiede un decoder Sky, inoltre, può sintonizzarsi al tasto 101 del proprio telecomando.

Il film è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, il portale ufficiale della tv pubblica dove è possibile seguire i contenuti tramite smartphone, pc e tablet. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e poi cercare il programma di vostro interesse.

Se la serata della messa in onda avete da fare e non potete seguire in diretta la pellicola, potete recuperarla anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.