18 regali: trama (storia vera), cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 16 marzo 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda 18 regali, film italiano del 2020 diretto da Francesco Amato, ispirato alla vera storia di Elisa Girotto e alla cui sceneggiatura ha collaborato Alessio Vicenzotto, marito di Elisa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Estate 2001. La trentacinquenne Elisa muore per un tumore al seno, lasciando il marito Alessio e la figlia Anna appena nata. Prima della sua dipartita, ha provveduto a scrivere una lista di regali di compleanno per la bambina, nella speranza di poterle restare accanto postuma, fino alla sua maggiore età. Con gli anni, la giovanissima Anna avverte un crescente disagio. Un regalo non sembra poter colmare il vuoto lasciato dalla madre, un’assenza che la spinge a ribellarsi, arrivando a disertare il suo diciottesimo compleanno e fuggire di casa, fino a quando viene investita da un’auto. Quando la ragazza riprende i sensi scopre che il conducente della vettura è sua madre incinta di lei. Si rende conto che ha intrapreso un incredibile viaggio a ritroso nel tempo e diventa per lei un’opportunità per un dialogo mai avvenuto e per sanare la frattura tra lei e i genitori.

18 regali: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 18 regali, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vittoria Puccini: Elisa

Benedetta Porcaroli: Anna

Edoardo Leo: Alessio

Sara Lazzaro: Carla

Marco Messeri: nonno

Betti Pedrazzi: nonna

Alessandro Giallocosta: Walter

Anna Terio: paziente oncologica

Streaming e tv

Dove vedere 18 regali in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 16 febbraio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.