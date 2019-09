Stasera in tv 12 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 12 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 12 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 12 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Un passo dal cielo 5 – Il ritorno

Questa sera su Rai 1 torna una serie molto amata dal pubblico, Un passo dal cielo, con le nuove puntate della stagione numero 5.

Trama: Proprio quando Francesco sembra aver ritrovato un equilibrio dopo la morte della moglie Livia, un’improvvisa minaccia si abbatte su Emma. Francesco è convinto che dietro a tutto ci sia Albert Kroess, che dalla prigione continua ad avere influenza sui suoi ex adepti di Deva. Nel frattempo, Eva e Vincenzo stanno per avere il loro primo figlio e sono vittime delle paure che colpiscono tutti i nuovi genitori.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Power Rangers

Questa sera su Rai 2 arriva un film che fa rivivere un autentico mito degli anni Novanta, Power Rangers, con Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin.

Trama: In seguito a un’esplosione in una misteriosa caverna, cinque compagni di scuola acquisiscono poteri eccezionali che useranno per salvare la Terra da una minaccia extraterrestre.

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Fuori controllo

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Fuori controllo, un thriller del 2010 con Mel Gibson, Danny Huston, Ray Winstone, Denis O’Hare, Bojana Novakovic, Caterina Scorsone.

Trama: un detective della polizia di Boston indaga sulla morte della figlia, uccisa misteriosamente mentre trasportata in ospedale perché affetta da strani sintomi. Le sue indagini sembrano condurlo alla società dove la figlia lavorava, una società attiva nel campo della sperimentazione nucleare appoggiata da un losco senatore con cui sua figlia era in contatto. Presto anche lui comincerà ad avere gli strani sintomi della figlia e scoprirà che il cibo nel suo frigo è contaminato da radiazioni.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 questa sera torna Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 12 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Cinquanta sfumature di rosso

Su Canale 5 stasera arriva il terzo e ultimo capitolo della saga erotica ispirata dai libri di E. L. James , Cinquanta sfumature di rosso, con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Fay Masterson.

Trama: Il matrimonio tra Mr e Mrs Grey procede per il meglio, ma vecchie ombre tornano dal passato.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 12 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Fast and Furious 7

Su Italia 1 questa sera va in onda Fast and Furious 7, settimo capitolo della celebre saga dedicata ai motori e alle corse clandestine, con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Kurt Russell, Jason Statham, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Djimon Hounsou, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, Romeo Santos.

Trama: A distanza di un anno dal ritorno negli Stati Uniti, la squadra di Dominic ‘Dom’ Toretto e Brian O’Conner è passata a una vita ligia alle regole e la casa ha un che di surreale. Dom cerca disperatamente di riavvicinarsi a Letty, mentre Brian lotta per ambientarsi alla vita di periferia con Mia e il loro figlio; Tej e Roman, invece, celebrano la loro libertà inseguendo il loro sogno di playboy. La tranquillità del gruppo, però, sta per essere disturbata da Deckard Shaw, un sanguinario killer delle forze speciali inglesi, che sta dando loro la caccia per vendicare suo fratello Owen, morto durante l’ultima missione della squadra. L’unica speranza per Dom e gli altri di interrompere la scia di morte e violenza innescata da Deckard sarà quella di mettersi nuovamente al volante e assicurarsi un dispositivo di tracciamento ingegnoso per conto del governo statunitense. In cambio, lo useranno per localizzare il fantasma di Shaw prima che torni ad uccidere di nuovo.

PROGRAMMI TV 12 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – The Women

Questa sera su La7 va in onda il film The Women, con Annette Bening, Candice Bergen, Meg Ryan, Eva Mendes, Debra Messing, Jada Pinkett Smith, Cloris Leachman, Carrie Fisher, Bette Midler.

Trama: La vita di un gruppo di donne dell’alta società, impegnate a trascorrere le loro giornate nei centri estetici e in battute di shopping selvaggi, viene attraversata da una serie di sconvolgimenti quando una di loro, la dolce Mary Haines scopre il tradimento del marito con la più giovane e avvenente Crystal Allen.

PROGRAMMI TV 12 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Abruzzo

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 9 Prima TV

21:30 – Notte brava a Las Vegas

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda del film Notte brava a Las Vegas, con Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Lake Bell, Krysten Ritter, Dennis Farina, Zach Galifianakis, Treat Williams.

Trama: Dopo una notte di baldoria e tanto alcool lui e lei si ritrovano il mattino seguente sposati. Cercano di divorziare, ma scoprono di aver vinto un sacco di soldi al Casinò e quindi visto che sono sposati devono dividersi la torta. Inevitabilmente nasce del tenero tra i due.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – Ma cosa ci dice il cervello

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – World Invasion

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film World Invasion, con Michelle Rodriguez, Cory Hardrict, Bridget Moynahan, Aaron Eckhart, Lucas Till.

Trama: Per anni in tutto il mondo si sono succeduti avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Nel 2011, però, quelli che erano semplici contatti visivi diventano una terribile realtà, con l’intero pianeta attaccato da forza ignote determinate a distruggere ogni cosa. E mentre le grandi città cadono una a una, Los Angeles si trasforma nell’ultimo baluardo dell’umanità.

Ecco il trailer:

SKY SPORT UNO

19:00 – Champions League femminile: Fiorentina – Arsenal (diretta)

21.15 – Rocco Commisso – Intervista esclusiva

Su Sky Sport Uno stasera un’intervista al nuovo patron della Fiorentina, l’italo-americano Rocco Commisso, autore di una campagna acquisti faraonica nel calciomercato estivo.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Ferrara – La cucina sperimentale

21:15 – X Factor 2019 Audizioni

Questa sera su Sky Uno torna X Factor, il talent show musicale di Sky condotto da Alessandro Cattelan. L’edizione 2019 è la 13esima. I giudici di quest’anno sono Samuel, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi.

