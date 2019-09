Tommaso Paradiso lascia i Thegiornalisti e lancia il nuovo singolo Non avere paura

Si chiama Non avere paura ed è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Non passano nemmeno 48 ore da quando il cantante romano annuncia l’addio alla band che ha fondato, che su Instagram inizia a girare insistente un video. A pubblicarlo è l’account di Baby, la serie tv prodotta da Netflix che, dopo il successo della prima, sta per lanciare la seconda canzone.

Nel video si vede prima lui: Tommaso Paradiso a casa sua, in t-shirt verde e capelli arruffati (dietro di lui anche il suo dog de bordeaux dormiente). “Se mi guardi così, se mi sfiori così, Se avvicini la bocca al mio orecchio”, inizia a cantare l’ex frontman dei Thegiornalisti, in playback.

“Non finirà bene, ma ti prego, non smettere, non smettere mai”, continua la canzone mentre nel video si alternano i volti dei protagonisti della serie tv Baby, che oggi 20 settembre lancia il trailer della seconda stagione.

“Sento una musica ogni volta che ti sto accanto”, canta ancora Tommaso Paradiso sulle bocche di Chiara, Ludovica, Damiano, Alessandro. Insomma, Netflix ci presenta così la nuova (probabile) colonna sonora della stagione che sta per uscire sulla piattaforma streaming più famosa del mondo.

Intanto, poche ore dopo la pubblicazione del video sull’account di Netflix, su quello di Tommaso Paradiso appare un altro video. In questo si vede il cantante ancora a casa sua. Stavolta accanto a lui c’è un chitarrista che suona la base della sua Non avere paura e per un minuto e mezzo l’ex leader dei Thegiornalisti intona i versi del suo nuovo singolo facendo emozionare centinaia di suoi fan.

Accanto al video, Tommaso Paradiso scrive: “Non avere paura”. Sotto al post si moltiplicano i messaggi dei tanti fan del cantante romano ora fuori dai Thegiornalisti. Poi arriva un commento dello stesso Tommaso Paradiso: “Sto pensando in questo momento solo a due cose. La prima: a quando ascolterete il ritornello di questa canzone. La seconda: a quanto cazzo vi voglio bene”.

Una dichiarazione d’amore da parte del cantautore romano che arriva dopo le tante critiche che l’hanno investito tra il 17 e il 18 settembre, quando l’ex Thegiornalisti ha annunciato il suo addio alla band romana.

Molti i fan del gruppo nato nel 2009 che hanno letto nella scelta di Tommaso Paradiso di lasciare i Thegiornalisti un atto egoistico tutto legato a una questione di soldi e business. Restano comunque tanti i sostenitori della scelta del cantante romano. E la conferma sta proprio nei migliaia di like e visualizzazioni che il video ha accumulato in una manciata di ore.

“Mi sento già male. Smettila con queste canzoni che spaccano il cuore”, scrive una fan; “OK ci sta che già sto in fissa ci puoi stare?”, si legge in un altro commento. E ancora: “Già ci piace”, scrivono in tanti. “Sei meglio da solo, Tommy”, aggiunge un altro.

Quello comparso su Instagram è solo uno stralcio del nuovo singolo di Tommaso Paradiso e ora i fan sono in trepidante attesa di ascoltare tutta la canzone.

Con una serie di stories pubblicate su Instagram, Tommaso Paradiso ha annunciato, la sera del 17 settembre, di lasciare la band che aveva fondato nel 2009 insieme a Marco Rissa Musella e Marco Primavera.

Potrebbero interessarti Thegiornalisti: Leo Pari il nuovo frontman? Il cantante: “Non dico né no né sì” Emma Marrone annuncia lo stop dalla musica: “Ho un problema di salute, mi fermo” Celine Dion e la vita intima: “Non sono pronta, ma mi manca essere toccata”

Non proprio un fulmine a ciel sereno, visto che già qualche giorno prima del grande evento al Circo Massimo del 7 settembre, una voce annunciava lo scioglimento dei Thegiornalisti. In quel momento Tommaso Paradiso aveva attaccato duramente la stampa respingendo ogni ipotesi rispetto alla possibilità che l’esperienza dei Thegiornalisti finisse.

Passano due settimane e il frontman della band dichiara di uscire dal gruppo. Niente spiegazioni, solo una serenità persa: “Anche le storie più lunghe finiscono”, ha detto lui.

“Ho scritto e cantato ogni singola nota e ogni singola parola di tutto ciò che fino a oggi avete ascoltato. Continuerò a farlo. Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio, volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale”, ha scritto su Instagram Paradiso.