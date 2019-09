Thegiornalisti: Leo Pari il nuovo frontman? Il cantante rompe il silenzio

Non conferma e non smentisce: Leo Pari parla per la prima volta dopo la rottura di Thegiornalisti, ma non si sbilancia. Le voci che volevano l’artista romano come nuovo frontman della band non hanno ricevuto il timbro dell’ufficialità.

Leonardo Pari, in arte Leo Pari, è un carissimo amico sia di Marco “Rissa”, il chitarrista della band che si è sciolta all’inizio della settimana, sia di Tommaso Paradiso, la voce storica del gruppo.

Dopo il divorzio di Tommaso Paradiso annunciato il 18 settembre, si vociferava che Leo Pari potesse prendere il suo posto come frontman dei Thegiornalisti.

“La mia risposta alle voci di un mio coinvolgimento nei Thegiornalisti è un no comment grande come una casa”. Ha commentato intervistato da Repubblica. “Soprattutto perché ho da pensare alle mie cose, alle canzoni dell’album a cui sto lavorando e che uscirà nel 2020: un argomento che mi sta molto a cuore”.

L’artista era sul palco al Circo Massimo per l’ultimo concerto della band di Completamente e Maradona y Pelè, ma non ha dato conferma sulla sua possibile nuova posizione come frontman.

“Sono stato travolto anch’io da questo ciclone mediatico”, continua Leo Pari, “mi ha telefonato il mondo intero”.

Tra i membri della band il clima è diventato molto teso. Tommaso Paradiso sul suo profilo Instagram ci ha tenuto a rivendicare la paternità di tutti i testi degli album usciti fino a quel momento.

Marco “Rissa” invece sosteneva che tutto fosse stato fatto insieme. Il chitarrista e il batterista hanno annunciato che porteranno avanti la band, ma con un altro cantante.

“Quello che posso dire è che sono molto dispiaciuto che ci sia stato questo Big Bang”, ha spiegato Leo Pari. “Che persone molto care si ritrovino oggi a litigare ai ferri corti.

Leo Pari è il nuovo cantante dei Thegiornalisti?