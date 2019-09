I Thegiornalisti si sono sciolti: l’annuncio su Instagram di Tommaso Paradiso

I Thegiornalisti si sciolgono. Ad annunciarlo Tommaso Paradiso con un post su Instagram: “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti. È giusto così”, ha fatto sapere il cantautore romano.

Poi ancora: “Ho scritto e cantato ogni singola nota e ogni singola parola di tutto ciò che fino a oggi avete ascoltato. Continuerò a farlo. Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio, volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale”.

E ancora Tommaso Paradiso in un’altra Story ribadisce: “I Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più ma esistono le canzoni, sempre e solo quelle. Quelle di prima, quelle di oggi e quelle di domani”.

E intanto su Wikipedia già si legge, a pochi minuti dall’annuncio di Tommaso Paradiso: “È noto soprattutto per essere stato il frontman del gruppo pop Thegiornalisti, attivo dal 2009 e scioltosi il 17 Settembre 2019”.

Già quest’estate si era parlata di una possibile rottura della band, per via del cambio dell’etichetta discografica.

