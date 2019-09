Ecco chi potrebbe essere il nuovo frontman della band

Leo Pari potrebbe essere il nuovo cantante della band TheGiornalisti. A nemmeno ventiquattro ore dall’annuncio del frontman Tommaso Paradiso di lasciare il gruppo arrivano le prime indiscrezioni sul futuro.

Dopo l’addio di Tommaso Paradiso ai Thegiornalisti, parla il manager della band: “Abbiamo un nuovo cantante”

Giuseppe Cavallaro, manager dei TheGiornalisti, ha già promesso nuovi singoli in uscita e ha accennato l’arrivo di un nuovo cantante che prenderà il posto di Tommaso Paradiso.

“Parlo a nome dei ragazzi e vi dico che la band proseguirà la sua avventura” ha dichiarato il manager della band. “Ci sono degli inediti che usciranno, ci sarà un nuovo frontman, molte belle cose che accadranno ancora”

Il manager del bassista Marco Rissa Musella e del batterista Marco Primavera ha rassicurato i fan del gruppo.

Voci di corridoio dicono che il nuovo cantante potrebbe essere proprio Leo Pari, già collaboratore del gruppo e presente all’ultimo concerto della band al Circo Massimo.

Leo Pari, chi è

Romano, classe 1978, Leonardo Pari (in arte Leo Pari) è cantautore, musicista e produttore discografico italiano. E potrebbe essere il nuovo frontman della band fresca di rottura dei Thegiornalisti.

Il cantante è stato in tour con il gruppo dal 2016, oltre 500 concerti fino ad oggi. Pari ha pubblicato come cantautore 7 album nel corso della sua carriera, l’ultimo dei quali – “Hotel Califano” – risale al 2018.

Leo Pari è un protagonista del circuito indie italiano e ha partecipato a manifestazioni come il Woodstock a 5 Stelle organizzato a Cesena dal blog di Beppe Grillo, passando anche per molti importanti Festival estivi nazionali.

Leo Pari e Beppe Grillo

Tra il 2006 e il 2010 Leo Pari ha collaborato con Beppe Grillo, scrivendo dei brani utilizzati dal comico genovese come sigla di chiusura dei propri spettacoli sia come per i primi due V-Day del Movimento 5 Stelle, la canzone è “V-Day, Ci sei o non ci sei”, diventata immediatamente inno della manifestazione.

Potrebbero interessarti Dopo l’addio di Tommaso Paradiso ai Thegiornalisti, parla il manager della band: “Abbiamo un nuovo cantante” Tommaso Paradiso travolto dagli insulti dei fan dopo l’addio ai Thegiornalisti “Ci hanno tolto l’accesso a Instagram”: l’accusa del chitarrista dei Thegiornalisti

La canzone di Leo Pari “Ho un Grillo per la Testa” e scritta con la collaborazione di Pier Cortese, parla della lotta di Beppe Grillo contro le ingiustizie della classe politica italiana.

Il ‘nuovo’ cantante dei Thegiornalisti, a detta di alcune indiscrezioni fuoriuscite dall’entourage, potrebbe essere proprio Leo Pari, amico fraterno di Tommaso Paradiso e già collaboratore della band. Solo rumors o verità? Staremo a vedere.

Tommaso Paradiso travolto dagli insulti dei fan dopo l’addio ai Thegiornalisti