Emma Marrone, il tumore e la malattia. La risposta ai fan per i messaggi d’affetto

Emma Marrone ha voluto rispondere ai messaggi di affetto ricevuti dai fan e dai colleghi dopo l’annuncio dei problemi di salute. La malattia di Emma Marrone ha colpito il mondo dello spettacolo che si è stretto attorno alla cantante con parole di affetto.

“Sono malata, devo fermarmi”, ha annunciato ieri, venerdì 2o settembre, Emma Marrone. “Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”, scrive nell’annuncio social la vincitrice di Amici.

Emma Marrone è stata colpita da un tumore alle ovaie e all’utero nel 2009 all’età di 24 anni, prima delle selezioni di quell’edizione di Amici che avrebbe vinto, poi nel 2013.

Una malattia dietro la quale la cantante non si è mai nascosta. Emma Marrone ha voluto infatti parlare pubblicamente del tumore: “Il ginecologo mi ha detto: tumore, operare con la massima urgenza. La neoplasia mi aveva preso utero e ovaie. Il dolore che provavo non era legato alla notizia tragica. Per me non era il cancro il problema. Il mio dolore era dover rinunciare al sogno della musica, ai sacrifici fatti”.

“La seconda operazione l’ho voluta addirittura fare da sveglia con l’epidurale, volevo capire tutto in tempo reale: così ho saputo che mi stavano esportando un ovaio con la tuba. Ora sono una splendida ragazza mono ovarica”.

Emma ha voluto anche rispondere ai milioni di messaggi di sostegno che ha ricevuto da fan e amici. “Grazie per tutto l’amore“, ha scritto la cantante salentina via social.

Tra i messaggi d’affetto più toccanti c’è senz’altro quello di Maria De Filippi, la conduttrice di Amici ha scritto una lettera alla cantante.

Anche la collega Laura Pausini le ha scritto: “Siamo tutti con te. Forza”. La cantante Noemi invece ha commentato in inglese con un “Stay Strong”, seguito da tre cuoricini. Simona Ventura ha espresso la sua vicinanza all’artista scoperta da Maria De Filippi, scrivendo “Io ci sono e ti abbraccio fortissimo”.

Fiorella Mannoia, Brunori Sas, Virginia Raffaele e Alena Seredova hanno commentato con il simbolo del cuore rosso.

“Sicurissima che tornerai più forte di prima… ti voglio bene” seguito da tre cuori rossi è il messaggio della cantante Cristina D’Avena.

L’attore Leonardo Pieraccioni ha commentato con un “Ovvio, avanti tutta” e Luciana Littizzetto le ha scritto scherzosamente “Ti abbraccio tanterrimo”.

La cantante Levante invece le ha scritto un “Oh!!! – cuoricino rosso – Forza”. Anche il profilo ufficiale di “Save the Children Italia ha lasciato un messaggio alla cantante: “Cara Emma, nell’attesa di rivederti al più presto sul palco, ti stringiamo forte in un caloroso abbraccio” seguito da un cuore e dall’hashtag #forzaemma.

Nel 2014 Emma Marrone ha dovuto riaffrontare il tumore: “Vivo sempre sotto controllo: per me gli esami non finiscono mai. Il pensiero della malattia non mi abbandona, fa parte di me. Mi mette ansia, ma mi dà la spinta necessaria per vivere tutto fino in fondo. Non è una cosa nera. Ma una presenza che mi continua a invitare a dare il giusto peso alle cose: a volte ce la faccio, altre no! E allora purtroppo continuo a prendermela per cose troppo stupide. Non lo cerco l’amore, non lo aspetto. Ma mi piace immaginare che, un giorno, smetterò di sperare di tornare a casa e trovare una persona con cui condividere una mia gioia o un mio dolore. E proprio quel giorno, uscirò e inciamperò sulla persona giusta”.

Potrebbero interessarti Emma Marrone, i messaggi di sostegno dopo l’annuncio della malattia Thegiornalisti, la timeline dei 5 eventi più significativi dopo la scioglimento della band Maria De Filippi e la lettera a Emma Marrone: “Non avere paura ci sarò sempre, ti voglio un bene dell’anima”

Emma Marrone annuncia lo stop dalla musica: “Ho un problema di salute, mi fermo”

Il commovente messaggio con cui Emma Marrone ha annunciato la malattia sui social

Emma Marrone, i messaggi di sostegno dopo l’annuncio della malattia

Maria De Filippi e la lettera a Emma Marrone: “Non avere paura ci sarò sempre, ti voglio un bene dell’anima”

Emma Marrone tumore che in passato ha dovuto affrontare: il racconto della malattia