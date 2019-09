Emma Marrone annuncia lo stop dalla musica: “Ho un problema di salute, mi fermo”

Emma Marrone annuncia lo stop dalla musica per problemi di salute

Emma Mattone ha annunciato ai fan direttamente dal suo profilo social che ha un problema di salute. “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”.

La cantante salentina in passato ha dovuto affrontare un tumore. Emma Marrone scrive su Instagram: “Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione”.

“Inutile dirvi – ha proseguito la cantante – l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme”.

Emma Marrone conclude il post rassicurando i fan: “Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero… Andrà tutto bene”.

Emma Marrone racconta per la prima volta del tumore: “Intorno a me si è sgretolato tutto”

Emma Marrone malattia e problemi di salute

Nel 2011 la cantante ha scoperto di avere un tumore all’utero.

“Intorno a me si è sgretolato tutto, la mia rabbia mi ha salvata”, ha raccontato Emma in un’intervista. “Ho visto i miei genitori sgretolarsi davanti a questa notizia, li ho visti invecchiare d’un colpo, ma ho avuto la forza di staccarmi da tutto quanto e di reagire nei confronti della malattia con una rabbia e una violenza incredibili”. Il cancro le è stato diagnosticato circa 10 anni fa e, per sconfiggerlo, la cantante ha dichiarato di essere ricorsa alla “rabbia” che le ha dato la forza. “Non è una questione di coraggio, ho parlato della mia malattia perché mi sono sentita in dovere di farlo, perché mi rendo conto che ci sono tante persone, ragazze e ragazzi che mi seguono, e nel raccontare quello che mi è successo ho cercato di dare un segnale, di fare qualcosa di positivo per gli altri, per tentare di rompere i pregiudizi che esistono intorno alla malattia. Per dire a tutti che non siamo soli e che si può uscire da tutto questo”. E alla domanda che le hanno posto su come si supera e come si affronta una notizia così drammatica, Emma Marrone ha risposto: “Quando abbiamo scoperto la malattia è iniziata una trafila lunga e dolorosa. Ho visto i miei genitori sgretolarsi di fronte a questa notizia, invecchiare di colpo. È come se tutto quello che mi stava succedendo in realtà non stesse succedendo a me: ho avuto la forza di staccarmi da tutto e reagire con una rabbia incredibile nei confronti della malattia”. La cantante ha parlato anche del destino e su come possa influire sulla vita: “Credo molto nel destino ma anche nell’aiuto dato dalla forza che possiamo tirar fuori: quando tutto stava crollando intorno a me, l’unica che ha tenuto duro sono stata io, volevo resistere e vincere fino alla fine”. Potrebbero interessarti Thegiornalisti: Leo Pari il nuovo frontman? Il cantante: “Non dico né no né sì” Celine Dion e la vita intima: “Non sono pronta, ma mi manca essere toccata” Tommaso Paradiso lancia il nuovo singolo “Non avere paura” per la serie tv Baby | VIDEO Emma Marrone, la nuova canzone uscita il 6 settembre: “Io sono bella”

L’accusa dell’ex ballerino di Amici a Emma Marrone: “Le gambe le ha aperte veramente, per la carriera”