Il commovente messaggio con cui Emma Marrone ha annunciato la malattia sui social

Emma Marrone e il messaggio su Instagram in cui annuncia la malattia

La cantante pugliese Emma Marrone scrive un lungo post sui social in cui annuncia la malattia. Problemi di salute, scrive la cantante vincitrice della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, ma non specifica di che tipo.

“Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato”: inizia così il messaggio di Emma Marrone sui social. “Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”, ha continuato la cantante nel post.

“Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di Radio Italia che ringrazio per l’immediata comprensione. Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi”, ha spiegato la 35enne leccese.

“Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero… Andrà tutto bene! Emma”, ha concluso la cantante.

Non è chiaro a quale problema di salute faccia riferimento. In passato, quando aveva appena 25 anni, la cantante ha dovuto fare i conti con un tumore a utero e ovaie. “Il ginecologo mi ha detto: tumore, operare con la massima urgenza. La neoplasia mi aveva preso utero e ovaie. Avevo fatto la Tac e la risonanza magnetica”, ha raccontato la cantante qualche tempo fa.

“Anche la ricerca dei marker nel sangue confermava la presenza di cellule tumorali. A quel punto non potevo più sfuggire. Il dolore che provavo non era legato alla notizia tragica. Per me non era il cancro il problema. Il mio dolore era dover rinunciare al sogno della musica, ai sacrifici fatti”, ha spiegato Emma.

Solo qualche anno dopo, il tumore si è ripresentato nella vita della cantante pugliese. Era il 2014, Emma Marrone era nel pieno del suo successo, ma il ritorno del mostro non ha fermato la cantante. “Mi mette ansia, ma mi dà la spinta necessaria per vivere tutto fino in fondo. Non è una cosa nera. Ma una presenza che mi continua a invitare a dare il giusto peso alle cose: a volte ce la faccio, altre no!”, ha detto Emma.

Ma la prima volta è stata quella più difficile e pesante da affrontare, soprattutto perché insieme a lei a soffrire sono stati i suoi genitori: “Quando abbiamo scoperto la malattia è iniziata una trafila lunga e dolorosa. Ho visto i miei genitori sgretolarsi di fronte a questa notizia, invecchiare di colpo. È come se tutto quello che mi stava succedendo in realtà non stesse succedendo a me: ho avuto la forza di staccarmi da tutto e reagire con una rabbia incredibile nei confronti della malattia”, ha spiegato la cantante.

Emma Marrone, una volta guarita dalla malattia, ha voluto prestare il suo nome e il suo volto a diverse campagne di sensibilizzazione sul tema. “Cercalo prima che ti trovi. Fidati di me e pensa seriamente alla prevenzione. Oggi sono impegnata su questo fronte e lo faccio perché ci credo e voglio aiutare, se posso”: così Emma Marrone ha spronato i suoi fan alla prevenzione.

Da maggio 2011 la cantante leccese diventa testimonial dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro per aiutare la ricerca. Sempre nel 2011, Emma si spende per la campagna dedicata alla prevenzione oncologica dell’Associazione nazionale tumori, ONLUS per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore.

Emma Marrone racconta per la prima volta del tumore: “Intorno a me si è sgretolato tutto”