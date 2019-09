Emma Marrone, i messaggi di sostegno dopo l’annuncio della malattia

Dopo l’annuncio del ritiro dalle scene per un problema di salute, sono giunti migliaia di messaggi a sostegno di Emma Marrone, la cantante salentina diventata famosa grazie al talent show Amici.

Il post Instagram in cui la famosa cantante annuncia il suo stop in poche ore ha raggiunto quasi 200 mila like e più di 18 mila commenti.

“Succede e basta” ha scritto la cantante, spiegando di doversi allontanare dalla musica per un po’.

Moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica hanno inondato la cantante di parole di incoraggiamento e conforto.

Tra le prime a commentare il post in cui Emma Marrone dice di doversi fermare per una malattia, c’è stata la collega Laura Pausini, che le ha scritto: “Siamo tutti con te. Forza”. La cantante Noemi invece ha commentato in inglese con un “Stay Strong”, seguito da tre cuoricini.

Anche Simona Ventura ha espresso la sua vicinanza all’artista scoperta da Maria De Filippi, scrivendo “Io ci sono e ti abbraccio fortissimo”.

Fiorella Mannoia, Brunori Sas, Virginia Raffaele e Alena Seredova hanno commentato con il simbolo del cuore rosso.

“Sicurissima che tornerai più forte di prima… ti voglio bene” seguito da tre cuori rossi è il messaggio della cantante Cristina D’Avena.

L’attore Leonardo Pieraccioni ha commentato con un “Ovvio, avanti tutta” e Luciana Littizzetto le ha scritto scherzosamente “Ti abbraccio tanterrimo”.

La cantante Levante invece le ha scritto un “Oh!!! – cuoricino rosso – Forza”.

Anche il profilo ufficiale di “Save the Children Italia ha lasciato un messaggio alla cantante: “Cara Emma, nell’attesa di rivederti al più presto sul palco, ti stringiamo forte in un caloroso abbraccio” seguito da un cuore e dall’hashtag #forzaemma.

Maria de Filippi – a cui Emma è molto legata perché nel 2010 ha vinto la nona edizione di Amici – invece le ha dedicato una toccante lettera, pubblicandola sul profilo Twitter ufficiale di Amici.

