Coez, il video del nuovo singolo “La tua canzone”

L’attesa è finita: a tre mesi dal lancio del singolo “La tua canzone”, Coez ne lancia finalmente il video sul suo canale Youtube.

Dopo aver annunciato l’uscita della clip su Instagram, ora il video è finalmente disponibile: ambientazione diversa da quelle tradizionali scelte dal cantante.

Non siamo a Roma, né sulla spiaggia come in “È sempre bello”, o a Berlino, come nella clip di “La musica non c’è”, ma negli Stati Uniti.

Coez si trova in una macchina della polizia, e richiama così il primo verso della canzone “Amare te, è facile, come odiare la polizia”.

Ma poi c’è una donna in abito da sposa e sneakers a liberarlo.

Coez, il video de”La tua canzone”

“La tua canzone”, parte dell’album lanciato ad aprile 2019 “È sempre bello” è già una hit, e mancava solo il video per completare l’opera.

“Ho scritto tante canzoni d’amore ma poche volte mi sono messo a nudo come in questo pezzo. Quel “mi amerai” dovevo ancora scriverlo e mi faceva pure strano all’inizio, ma poi ho pensato che è sempre bello e non avrei mai potuto cambiarlo”, ha scritto Coez nel post che lancia il video su Instagram.

Coez, il video de “La tua canzone” | Testo

Amare te è facile

Come odiare la polizia

Sai, le canzoni non vanno mai via

Questa è la tua, sarà sempre qua

Per quando la vorrai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

Amare me, difficile

Come amare chi se ne va via

In questo mare da infinite onde

Io ho la mia

La tua canzone ti bagnerà

Per quando lo vorrai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

Per quando m’odierai

C’è un mazzo di fiori sul mio sedile, guiderò

Per tutte le cose che non so dire mentirò

Che certe parole non sanno uscire, forse no

O forse non era vero

O forse non era vero

Amare me è facile

Come amare chi se ne va via

In questo mondo di infinite bombe

Io ho la mia

La tua canzone ti scalderà

Per quando lo vorrai

C’è un mazzo di fiori sul mio sedile, guiderò (Per quando mi amerai)

Coez, il video de “La tua canzone” | Il tour

Ora Coez partirà per il tour invernale di “È sempre bello”, che lo vedrà impegnato nelle principali città italiane da settembre a maggio dell’anno prossimo.

Si comincia con una location d’eccezione il 29 settembre, quando il cantante si esibirà all’Arena di Verona. E poi ancora Torino, Padova, Milano e tantissimi altri concerti fino ad arrivare all’evento finale al Palazzetto dello sport di Roma a maggio 2020.

Per il momento, non resta che godersi il video di “La tua canzone”, l’amatissimo brano di Coez.

