La cantante canadese sta per uscire nel mondo con il nuovo attesissimo album e, in un’intervista rilasciata a Usa Today, si è lasciata scappare qualche dettaglio sulla sua vita intima.

“Non sono pronta per un altro uomo, ma mi manca essere toccata”, ha detto la cantante e imprenditrice. La 51enne del Quebec sta ancora attraversando un momento difficile dopo la morte del marito, René Angélil, avvenuta due anni fa.

A causa di un cancro alla gola, il marito di Céline Dion è morto all’età di 74 anni lasciando un vuoto incolmabile nella vita della moglie. Céline è stata accanto al marito combattendo insieme a lui contro la malattia, che lentamente l’ha divorato.

Si chiama Courage l’ultimo intenso lavoro della cantante canadese e dentro è racchiuso tutto l’amore di Céline Dion per il marito defunto. In Courage (coraggio) sono condensati i momenti difficili vissuti dalla cantante negli ultimi anni e, soprattutto, il coraggio della donna di andare avanti dopo la scomparsa del marito.

Non c’è nessun altro nella vita di Céline Dion al momento. La presenza del marito è ancora forte nella sua vita, ma le manca tremendamente, come racconta a Usa Today, tutto ciò che una relazione apporta nella vita di una donna: “Mi manca essere abbracciata. Mi manca qualcuno che mi dica che sono bella. Mi mancano tutte quelle cose che farebbe e direbbe un fidanzato o un marito”, ha detto Céline Dion.

René è ancora una parte importante, imprescindibile della vita della cantante canadese, tanto da condizionare molto le sue scelte quotidiane. “Prima di parlare, penso sempre: Lo farebbe lui? Lo approverebbe? Ho tanto creduto in lui e lo faccio ancora oggi. Tuttavia arriva un momento in cui devi accettare che non è più qui e che devi prendere in carico la tua vita”, ha detto ancora la cantante, che ora si appresta a lanciare il suo ultimo album Courage, in uscita il prossimo 15 novembre.

