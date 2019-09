Brunori Sas torna con un tour nei palasport

Solo Brunori Sas sa trasformare un pesante lunedì di fine estate in un giorno di gioia e lo fa annunciando ai suoi fan un tour nei palasport. Il cantautore calabrese trapiantato a Milano nei giorni scorsi aveva già fatto pregustare questo momento ai suoi affezionatissimi.

Il 14 settembre scorso, Brunori Sas – al secolo Dario Brunori – con un post sui social annunciava “una nuova canzone”, in uscita il 19 settembre. Una luna incompleta e la data: 19.09.2019.

Con questo post il cantautore calabrese torna alla ribalta sul palcoscenico musicale italiano, dopo più di due anni dall’ultimo album, A Casa Tutto Bene, uscito nel gennaio del 2017. Ma le sorprese per i fan di Brunori non finiscono qui, perché appena due giorni dopo, il 16 settembre, sempre sui social il cantante di Arrivederci tristezza lascia un altro indizio: il titolo della canzone in uscita tra qualche giorno.

Brunori Sas lancia il nuovo singolo e annuncia il tour

Si chiama Al di là dell’amore il nuovo singolo del cantante cosentino, che anticipa l’album di inediti che Brunori porterà sul palco dei palasport. Una luna piena, dei petali e ancora l’appuntamento a giovedì 19 settembre, quando i fan potranno finalmente ascoltare il primo singolo di un album di cui si sa ancora poco, ma che già fa fremere gli appassionati di Brunori.

A poche ore dall’annuncio del titolo del singolo, Brunori Sas lancia sui social le date del tour che lo vedrà impegnato tra marzo e aprile del 2020 nei palasport di mezza Italia. Dieci date (per ora) che fanno scoppiare il cuore ai fan, già pronti ad acquistare i biglietti per le tappe di un tour che già manda in visibilio i fan.

Brunori Sas tour: le date

Come annuncia lo stesso Brunori, i biglietti per i concerti saranno in prevendita sul circuito TicketOne dalle ore 11 del 18 settembre e in tutti i punti vendita autorizzati dal 21 settembre. Ecco le date del tour di Brunori Sas nei palasport.

3 marzo 2020 – Jesolo (VE) @ PalaInvent

7 marzo 2020 – Torino @ Pala Alpitour

13 marzo 2020 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

15 marzo 2020 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

21 marzo 20202 – Firenze @ Mandela Forum

24 marzo 2020 – Ancona @ PalaPrometeo

27 marzo 2020 – Roma @ Palazzo Dello Sport

28 marzo 2020 – Napoli @ PalaPartenope

3 aprile 2020 – Bari @ PalaFlorio

5 aprile 2020 – Reggio Calabria @ PalaCalafiore