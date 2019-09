Brunori Sas ha pubblicato la sua ultima canzone: Al di là dell’amore

Si chiama Al di là dell’amore l’ultimo singolo di Brunori Sas che anticipa il nuovo album e la tournée nei palazzetti dello sport e, come promesso, è uscita il 19 settembre. Poco meno di una settimana prima l’artista calabrese aveva annunciato l’uscita del singolo, per la gioia dei suoi fan, a due anni dall’ultimo lavoro.

Brunori Sas, le date del tour 2020

Scoccata la mezzanotte del 19 settembre, Brunori Sas – al secolo Dario Brunori – ha pubblicato sui social un video in cui intona al pianoforte i versi di Al di là dell’amore. Accanto al breve video, l’artista calabrese ha scritto: “Al di là dell’amore è un canto che si interroga sulla contesa fra ciò che pensiamo sia Bene e ciò che pensiamo sia Male. Un comandamento d’amore espresso al di là dell’amore stesso”.

Poche parole in cui i fan dell’artista riconoscono la sua profondità e grandezza. Brunori Sas è tornato e Al di là del mare – sebbene a un primo ascolto porti l’ascoltatore lontano rispetto al “solito” Brunori Sas – è la conferma che qualcosa di grande e bello sta arrivando.

Il testo di Al di là dell’amore di Brunori Sas

Questi parlano come mangiano

e infatti mangiano molto male

sono convinti che basti un tutorial per costruire un’astronave

e fanno finta di non vedere

e fanno finta di non sapere che si tratta di uomini

di donne e di uomini

e mentre il mio cuore trabocca d’amore

lungo le spiagge c’è un sogno che muore

come una notte golosa di sole

che ruba alla terra profumo e calore

il soffio del vento, che un tempo portava il polline al fiore

ora porta spavento

spavento e dolore

ma vedrai che andrà bene

andrà tutto bene

tu devi solo metterti a camminare

raggiungere la cima di montagne nuove

e vedrai che andrà bene

andrà tutto bene

tu devi solo smettere di gridare

e raccontare il mondo con parole nuove

supplicando chi viene dal mare

di tracciare di nuovo il confine fra il bene ed il male

fra il bene ed il male

ma questi vogliono solo urlare

alzare le casse e fare rumore

fuori dal torto e dalla ragione

un branco di cani senza padrone

e fanno finta di non vedere

e fanno finta di non sapere

che si parla di uomini qui

di donne e di uomini

e mentre il mio cuore trabocca d’amore

all’orizzonte c’è un sole che muore

stretto tra il cielo e la linea del mare

rosso di rabbia non vuole annegare

al soffio del vento che un tempo portava il polline al fiore

ora porta spavento

spavento e dolore

ma vedrai che andrà bene

andrà tutto bene

tu devi solo metterti a camminare

raggiungere la cima di montagne nuove

e vedrai che andrà bene

andrà tutto bene

tu devi solo smettere di gridare

e raccontare il mondo con parole nuove

supplicando chi viene dal mare

di tracciare di nuovo il confine fra il bene ed il male

se c’è ancora davvero un confine fra il bene ed il male

Difendimi al di là dell’amore, dell’amore

difendimi al di là dell’amore

al di là dell’amore

Il video di Al di là dell’amore di Brunori Sas

Brunori Sas prima di Al di là dell’amore

L’ultimo album, A casa tutto bene, era uscito nel 2017. I fan dell’artista di Cosenza hanno dovuto aspettare tre anni per il nuovo disco e ora non resta che aspettare la primavera prossima. A marzo 2020, infatti, Brunori Sas salirà sul palco dei palazzetti dello sport di mezza Italia.

L’album che contiene il nuovo singolo Al di là dell’amore è il quinto di Brunori Sas. Il primo, Vol. 1 – quello di Guardia ’82, per capirci – è uscito nel 2009, con cui nel 2010 il cantante calabrese si aggiudica la Targa Tenco. Dopo due anni, nel 2011, Brunori pubblica Vol. 2 – Poveri Cristi, che ospita due delle canzoni più celebri del cantautore: Lei, lui, Firenze e Fra milioni di stelle.

Il terzo album dell’artista cosentino arriva nel 2014, Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi e qui Arrivederci tristezza, Kurt Cobain eSol come sono sol fanno innamorare ed emozionare i fan.

Il quarto e ultimo album (per ora) è A casa tutto bene. 12 tracce di un Brunori Sas più maturo e consapevole, 12 tracce di bellezza che accompagnano i fan verso il quinto album, due anni dopo, quello il cui titolo resta ancora un mistero, ma che ha tutta l’aria – dal singolo che lo anticipa – di regalare grandi emozioni. I fan di Brunori Sas ora aspettano trepidanti di scoprirlo e, soprattutto, di rivedere l’artista calabrese sui palchi di mezza Italia.