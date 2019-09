Maria De Filippi le scene censurate di Temptation Island

Lunedì 9 settembre 2019 è ricominciato Temptation Island Vip 2019, la trasmissione in prima serata su Canale 5 condotta quest’anno da Alessia Marcuzzi.

Si tratta della seconda stagione del format prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Dopo il grande successo dell’edizione tradizionale di quest’estate il nuovo appuntamento per tutti i fan di Temptation, con la versione Vip, vede la partecipazione di Simone Bonaccorsi e la fidanzata Chiara Esposito, di Damiano detto “Er Faina” con la fidanzata Sharon Macri, di Anna Pettinelli (voce storica di Radio Dimensione Suono) e il fidanzato Stefano Macchi. E altri ancora.

In molti si aspettano le solite scenate trash o spinte, ma stando a quanto dichiarato dalla stessa Maria De Filippi, potrebbe non essere così.

In un’intervista rilasciata a Repubblica, la regina dei reality Mediaset ha dichiarato che in un’edizione del tradizionale Temptation Island aveva fatto rimuovere parti di una scena spinta.

“Tante cose non le porto in televisione, anche se farebbero sensazione. Quando montavamo Temptation ho fatto togliere i rumori dietro la porta chiusa di un bagno”, aveva detto Maria.

De Filippi confessa di non amare così tanto il trash come sembra, perché non è quello, secondo lei, ad attirare il pubblico e far alzare gli ascolti.

Quello che attira davvero i telespettatori, secondo la Regina del reality, è l’immedesimazione.

“Quando parlo di quello che vuole la gente mi riferisco all’identificazione tra chi sta a casa e chi sta in televisione”, dichiara Maria De Filippi.

“Porto in tv storie che interessano a casa. La televisione non la fai per te, per sembrare bella e acculturata, la fai per tutti” dice la presentatrice tv e moglie di Maurizio Costanzo, per cui il tratto distintivo della tv pop è proprio il protagonismo della vita delle persone, e non del presentatore.

Per Maria De Filippi il conduttore egocentrico non esiste più, e così anche lei resta dietro le quinte.

