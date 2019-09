Leo Pari rompe il silenzio sui The Giornalisti in una storia Instagram

Leo Pari, il cantante indie indicato da alcune fonti vicine ai The Giornalisti come possibile nuovo “frontman” del gruppo, a poche ore dall’annuncio di Tommaso Paradiso dell’uscita dalla band, ha rotto il silenzio sui rumors in una storia Instagram.

Secondo alcune indiscrezioni emerse dall’entourage della band, Marco Primavera e Marco Rissa avrebbero già designato il sostituto di Paradiso, e sarebbe proprio Leo Pari.

Il cantante solista, classe 1978, amico storico e fraterno sia di Tommaso Paradiso che di Marco Rissa, ha duellato con Paradiso durante il concerto della band al Circo Massimo, il 7 settembre scorso, e ha prodotto un brano insieme a Rissa proprio durante l’estate, “Unicorno Gif”.

Ma su Instagram Leo Pari scrive in una storia: “Voglio bene tanto a Tommaso Paradiso quanto a Marco Rissa, il resto sono chiacchiere”.

E ieri poco dopo l’annuncio dello scioglimento dei The Giornalisti, Pari aveva pubblicato un’altra storia dedicata a loro, con la colonna sonora dei Rolling Stones “I miss you”.

La sua potrebbe essere una smentita o semplicemente una dichiarazione d’affetto per i membri della band, che si è formata nel 2009 e da allora si è fatta strada nel mondo dell’indie romano e del pop, creandosi un ampio circolo di amici, collaboratori e artisti.

Ancora nulla esclude che potrebbe essere lui a sostituire Paradiso all’interno della band.

Leo Pari è il nuovo cantante dei Thegiornalisti?

Dopo l’addio di Tommaso Paradiso ai Thegiornalisti, parla il manager della band: “Abbiamo un nuovo cantante”