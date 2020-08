Deni Dosio a Er Faina: “Non parlare a nome mio, le scuole devono aprire”

L’influencer di Tik Tok Deni Dosio risponde allo youtuber Er Farina, il quale – in un video virale – aveva detto che, dopo la chiusura delle discoteche, il governo avrebbe dovuto chiudere anche le scuole. “Secondo Er Faina lo Stato a settembre non si sarebbe dovuto permettere di aprire le scuole (visto che aveva chiuso le discoteche, ndr). Come se ci fosse un collegamento che ancora non conosco tra un posto in cui la gente va per ubriacarsi e un posto dove la gente va per crearsi un futuro e che rientra anche tra i diritti della costituzione. Io questo collegamento non lo vedo e non ti permetto di parlare a nome mio, a te che ti sei proclamato rappresentante dei giovani”, ha detto Deni Dosio nel filmato condiviso su Tik Tok, che ha scatenato una pioggia di commenti di sostegno al giovane influencer.

Leggi anche: 1. Discoteche chiuse, sfogo amaro dello youtuber Er Faina: “Non vi azzardate a riaprire le scuole”

Potrebbero interessarti Ascolti tv venerdì 21 agosto: I migliori anni, Come sorelle, 17 again – Ritorno al liceo I Migliori dei Migliori anni, le anticipazioni della replica di stasera 21 agosto 2020 su Rai 1 17 Again – Ritorno al liceo: trama, cast e streaming del film