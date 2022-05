Perché Damiano dei Maneskin ha le stampelle all’Eurovision 2022

Perché Damiano dei Maneskin si è presentato con le stampelle agli Eurovision Song Contest 2022 in corso a Torino? Il frontman della band, vincitrice della scorsa edizione, è rimasto vittima di un piccolo incidente sul set del video dell’ultima canzone del gruppo, Supernatural, girato ieri a Londra. Il cantante romano si è mostrato ai suoi numerosissimi fan in piedi e con una stampella in una foto che appare tra le sue Instagram Stories. L’assenza di altre spiegazioni ha gettato nel panico i fan della band che si esibirà comunque, come da programma sabato sera, specie perché il frontman conta di recuperare la forma fisica nelle prossime ore. Non ci dovrebbero quindi essere variazioni sulla scaletta della serata finale. Il rocker è apparso tranquillo mentre scattava selfie con i fan: in piedi, con la inseparabile sigaretta tra le dita, ha scambiato qualche parola con loro probabilmente rassicurandoli sul suo stato di salute. La performance live dei Maneskin di sabato potrebbe essere meno acrobatica del solito ma non meno spettacolare, nel caso in cui il cantante non riuscisse a tornare in forma ottimale nei tempi previsti. Nel tabellone di marcia, oltre alle foto e alle interviste, sono previste le prove generali dello show.

Location

Abbiamo visto perché Damiano dei Maneskin si è presentato agli Eurovision 2022 con le stampelle, ma dove si svolge (location) l’evento europeo? Diverse città italiane hanno inviato la propria candidatura per rappresentare l’Italia e accogliere l’Eurovision Song Contest. Ma ha vinto la richiesta della sindaca di Torino, Chiara Appendino. Una preferenza che ha quindi sbaragliato la concorrenza come Milano, Bologna, Pesaro e Rimini. “La città di Torino dispone di tutti requisiti richiesti ed è dotata di una location particolarmente adatta e funzionale ad accogliere l’iniziativa, situata sul territorio cittadino nelle immediate vicinanze del centro”, aveva raccontato tempo fa la sindaca, riferendosi a quella che oggi è stata scelta come location dell’evento, ovvero lo stadio Para Alpitour, conosciuto ai più anche come il Palasport Olimpico. Questa struttura, molto ampia, sorge nel quartiere di Santa Rita all’interno del parco di Piazza d’Armi e si trova a poca distanza dallo Stadio Olimpico Grande Torino. A febbraio hanno svelato la bozza della scenografia del palcoscenico realizzata da Francesca Montinaro.