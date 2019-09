La classifica dei migliori film del secolo secondo The Guardian: quattro italiani nella top 100

La classifica dei migliori film del secolo

“La Grande Bellezza” è il primo film italiano nella top 100 dei migliori film del secolo stilata dal giornale inglese The Guardian. La pellicola di Paolo Sorrentino, premiata dall’Oscar nel 2014, compare al 17esimo posto della prestigiosa lista.

Tra i 100 film più belli del 21esimo secolo, secondo la testata britannica, ci sono anche “La stanza del figlio” di Nanni Moretti. all’83esimo posto, “Gomorra” di Matteo Garrone, all’88esimo, e “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino, al 95esimo.

La Grande Bellezza: primo film italiano in classifica

La Grande Bellezza è un filme del 2013 diretto da Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Carlo Verdone e Sabrina Ferilli. Ha vinto il Golden Globe 2014 e il Premio Oscar 2014 come miglior film straniero. Questo il trailer ufficiale:

La stanza del figlio

“La stanza del figlio” è un film del 2001 diretto da Nanni Moretti con con Nanni Moretti e Laura Morante, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2001.

Gomorra

“Gomorra” è un film del 2008 diretto da Matteo Garrone con Toni Servillo, ispirato all’onomino romanzo di Roberto Saviano. Ha ottenuto una candidatura per il miglior film straniero al Golden Globe 2009. Al Festival di Cannes 2008 ha ottenuto il Gran Premio della Giuria e la nomination per la Palma d’oro. Questo il trailer ufficiale:

Chiamami col tuo nome

“Chiamami col tuo nome” è un film del 2017 diretto da Luca Guadagnino con Timothée Chalamet ed Armie Hammer che ottenuto tre candidature al Golden Globe 2018, come miglior film, miglior attore e miglior attore non protagonista, e quattro candidature agli Oscar 2018, come miglior film, miglior attore, miglior sceneggiatura non originale e miglior canzone. La pellicola è stata prodotta da Italia, Francia, Brasile e Stati Uniti. Questo il trailer ufficiale: