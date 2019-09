Fan di Stephen King? Se guardi i suoi film entro Halloween puoi guadagnare 1300 dollari

Sei un appassionato dei film di Stephen King? Il fornitore televisivo statunitense Dish sta reclutando un fan che dovrà guardare 13 film ispirati ai romanzi dello scrittore.

Il fortunato fan di Stephen King che verrà selezionato avrà tempo per guardare i film entro Halloween e guadagnerà 1300 dollari. Dalla compagnia però avvertono, sarà una selezione molto dura. Tanto che i selezionatori stessi l’hanno definito “il più terrificante esperimento sociale della stagione”.

“Cinefilo? Fifone? Drogato d’adrenalina? – si legge sul loro sito – Questo lavoro non è per i deboli di cuore, ma potrebbe essere per te”. Il candidato ideale deve essere sufficientemente orientato ai dettagli per tenere traccia della propria esperienza.

Il vincitore della selezione dovrà monitorare i riportare i dati e le reazioni delle visioni, compreso battito cardiaco, spaventi improvvisi, visioni con il partner e variazioni nel sonno. Potrà condividere le proprie paure sui social media. Non è necessaria, la laurea “né verrà eseguito un test antidroga o un controllo dei precedenti” scherzano sul sito.

Requisito indispensabile per fare domanda e candidarsi a vedere i film di Stephen King entro Halloween è avere almeno 18 anni. La selezione (purtroppo) è aperta soltanto ai residenti in America.

La lista dei film da guardare include 13 classici che, assicurano da Dish, sono quelli che “fanno urlare di più”: Carrie, Grano rosso sangue, Christine, la macchina infernale, Creepshow, Cujo, L’acchiappasogni, It, La nebbia, Pet Sematary, I vampiri di Salem’s Lot, Shining e Misery.

L’azienda fornirà ai prescelti un Fitbit, una carta regalo per vedere un quattordicesimo film – It: Capitolo 2 o Doctor Sleep – nei cinema e un kit di sopravvivenza che comprende una torcia, una coperta, popcorn, dolcetti e alcuni gadget delle opere di Stephen King.

Il candidato ideale deve saper dettagliare la propria esperienza. Basta inviare una breve descrizione di 200 parole e un video opzionale. “Dicci perché sei la vittima perfetta e cosa speri di ottenere da questa esperienza (a parte i 1.300 dollari, ovviamente), e questo lavoro da sogno – o incubo – potrebbe essere tuo!“, si legge sul sito.

La scadenza per le candidature è il 15 ottobre e per vedere i film c’è tempo fino ad Halloween.

