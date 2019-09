Renée Zellweger, standing ovation per il ruolo di Judy Garland

Renée Zellweger, standing standing ovation per il ruolo di Judy Garland

Judy, nuovo film basato sulla vita di Judy Garland, è stato presentato Toronto film festival 2019, ricevendo una calorosa accoglienza. A vestire i panni della protagonista è Renée Zellweger.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 27 settembre 2019 e in quelle britanniche dal 4 ottobre.

La pellicola, diretta da Rupert Goold, è ambientata nell’inverno del 1968. Il periodo in cui Judy Garland arriva a Londra per esibirsi in una serie di concerti in The Talk of the Town. Mentre si prepara per lo spettacolo, si scontra con il management, incanta i musicisti ricordando esperienze ed amici del passato, per poi iniziare una storia con Mickey Deans, suo quinto marito.

Tuttavia Judy è fragile. Dopo aver lavorato per 45 anni si ritrova senza forze mentre è ancora ossessionata dai ricordi d’infanzia e di Hollywood e cova il desiderio di tornare a casa dai suoi figli.

Il film racconta l’anima fragile della protagonista, che morì di overdose all’età di 47 anni, sei mesi dopo la fine dei suoi spettacoli a Londra.

L’applauso che Judy ha ricevuto al Toronto International Film Festival è stato lunghissimo e molto emozionante, tanto che la stessa attrice ha scherzato “Ok, ora smettetela. Mi state rovinando il trucco!”. Sensazioni che lasciano ben sperare.

La risposta del pubblico di Toronto segue le recensioni positive della critica e probabilmente inserisce Renée Zellweger tra i papabili contendenti agli Oscar del prossimo febbraio.

Renée Zellweger ha già vinto come migliore attrice non protagonista agli Oscar del 2004 per la sua interpretazione in Cold Mountain, ma è forse meglio conosciuta per i suoi ruoli da protagonista nei film di grande successo Il diario di Bridget Jones e Chicago.

Nel cast c’è anche l’attore britannico Royce Pierreson, che ha recitato in Murdered By My Boyfriend, in Line of Duty e sarà presente anche nella prossima serie di Netflix The Witcher. In Judy interpreta il pianista e regista musicale di Judy Garland.

Renée Zellweger interpreta Judy Garland: il trailer