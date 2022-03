Premi Oscar 2022: dove vedere i film candidati in streaming

La 94esima edizione dei Premi Oscar è sempre più vicina. La cerimonia di premiazione si svolge domenica 27 marzo 2022 a Los Angeles, all’interno del prestigioso Dolby Theatre, e sono tantissimi i film in gara e presenti in streaming che hanno collezionato svariate nomination. Non manca la rappresentazione dell’Italia grazie a Paolo Sorrentino. Ma dov’è possibile vedere i film candidati agli Oscar 2022 in streaming?

Film candidati agli Oscar 2022 in streaming

Facciamo una piccola premessa: non tutti i film candidati quest’anno agli Oscar sono arrivati al cinema in Italia. Basti pensare al caso de La figlia oscura, film presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2021 e che nelle nostre sale arriverà ad aprile 2022. O ancora il film Spencer, con protagonista Kristen Stewart, presentato a sua volta a Venezia e ancora assente nei nostri cinema. Ci sono però alcuni film candidati agli Oscar che è possibile vedere in streaming. Un esempio? È stata la mano di Dio, il film di Paolo Sorrentino candidato come miglior film internazionale, è disponibile comodamente su Netflix.

La piattaforma è tra le più popolari in Italia ed è utilizzabile previo abbonamento. Ed è sempre su Netflix che è disponibile Don’t Look Up, film dal cast corale pazzesco che va da Jennifer Lawrence a Leonardo DiCaprio fino a Meryl Streep. Questo film ha ottenuto ben quattro nomination ai Premi Oscar 2022, tra cui miglior film e migliore sceneggiatura originale. Anche Il Potere del Cane, che ha collezionato ben 12 candidature, è disponibile su Netflix.

Dove vederli in streaming: Netflix, Prime Video, Disney+

Un altro film candidato gli Oscar quest’anno è West Side Story, il remake di Steven Spielberg disponibile a partire dal 2 marzo 2022 su Disney+. Di seguito riportiamo un elenco di tutti i film candidati agli Oscar 2022 e disponibili in streaming: