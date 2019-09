Daniel Craig a Matera, l’attore di 007 sul set di “No time to die”.

Daniel Craig è arrivato a Matera. La città Capitale della Cultura Europea 2019 ha accolto il volto dell’agente inglese più amato di sempre nella cultura cinematografica mentre sono in corso le riprese del venticinquesimo film di 007: No time to die.

Tra inseguimenti in automobile e motocicletta e qualche scontro (letteralmente) di fuoco (che hanno previsto l’impiego di stuntman e stunt driver), il set accoglie anche Daniel Craig che vestirà per l’ultima volta i panni di James Bond.

In sua compagnia, anche la bella Léa Seydoux, che ha recitato al fianco di Craig in alcune riprese nel cuore della città. Nel frattempo, il regista Cary Fukunaga ha colto l’occasione per girovagare tra i Sassi per un sopralluogo.

James Bond in persona nella Capitale della Cultura Europea. Arrivato a Bari a bordo di un aereo privato partito dal Canada, Daniel Craig ha destato immediatamente l’interesse dei cittadini, tra residenti e turisti, che sono stati tenuti a debita distanza dalla produzione del film.

Daniel Craig a Matera, le zone delle riprese

Dov’è stato allestito il set per 007 No time to die? Daniel Craig ad esempio ha girato nel piazzale antistante la chiesa di Sant’Agostino nel Sasso Barisano. Proprio in quella zona è stato allestito un tunnel di circa 100 metri che offrirà scene emozionanti.

Anche la classica Aston Martin di 007 ha avuto il suo gran da fare in altre zone dei Sassi. Una scena del film è stata girata anche vicino alla piazzetta Pascoli, dov’è stata costruita una camera d’albergo con vista sui Sassi.

Nel nuovo capitolo di 007, oltre a Daniel Craig ancora una volta nelle vesti di James Bond, vedremo anche Rami Malek, colui che ha dato vita nuovamente a Freddie Mercury nel biopic Bohemian Rhapsody, interpretare il cattivo di turno. Il cast conterà anche su Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen e Christoph Waltz.