Brunori Sas annuncia l’uscita della sua nuova canzone

Brunori Sas annuncia l’uscita della sua nuova canzone su Instagram. Il cantante cosentino ne da notizia in un post in cui scrive: “C’è una nuova canzone, dal 19 settembre”.

I fan non stanno nella pelle: è dal 2017 che l’autore di “Guardia 82” e “Kurt Cobain” non pubblicava un album, da quando è uscito il suo ultimo successo “A casa tutto bene”, che Brunori ha portato in tour nelle principali città italiane.

Da allora Brunori ha anche lavorato in tv in qualità di “cantastorie”, e condotto il programma “Brunori sa”, andato in onda su Rai tre a marzo del 2018. Il cantautore ha poi registrato il tutto esaurito praticamente ovunque a teatro, nello spettacolo “Brunori nei teatri, canzoni e monologhi sull’incertezza”.

Quest’anno Brunori ha duettato con il gruppo degli Zen Circus alla sessantanovesima edizione del festival di Sanremo, con il brano “L’amore è una dittatura”.

Dopo aver prodotto la canzone “Un errore di distrazione” per la colonna sonora del film “L’Ospite”, di Duccio Chiarini, Brunori torna con il nuovo singolo.

