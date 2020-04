Alia Shawkat, la nuova ragazza di Brad Pitt?

Brad Pitt ha una nuova ragazza? Dopo le moltissime indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma con la ex, Jennifer Aniston, le foto che mostrano il divo di Hollywood insieme all’attrice Alia Shawkat fanno sorgere nei fan un nuovo sospetto. Lei ha 31 anni, è californiana e ha origini irachene da parte di padre e italiane, irlandesi e norvegesi dal lato materno. Star del cinema indipendente, artista e femminista convinta, le sue opere sono apparse a Los Angeles e in Messico, e capita spesso di incontrarla nei locali più alternativi di Los Angeles mentre interpreta brani jazz.

Si è dichiarata bisessuale, e prima della presunta relazione con Brad Pitt, ha avuto una storia d’amore con l’attore Jack Antonoff. Il 18 aprile l’attrice ha festeggiato il suo compleanno, e in quella occasione è stata vista allontanarsi in bicicletta dalla villa di Brad Pitt: così la storia tra i due è subito tornata agli onori della cronaca, dopo molti altri avvistamenti durante il mese di marzo. Prima che fosse imposto il lockdown anche in California i due sono stati visti cenare insieme in un Fast Food e recarsi al concerto dei Thundercat show. “Non chiedetemi niente, ho bisogno di tempo per riprendermi”, ha scritto un fan su Twitter a commento della foto che ritrae i due attori insieme lo corso 16 marzo.

Alia e Pitt hanno sempre dichiarato che la loro è una grande amicizia, ma dopo che i due hanno assistito insieme alla pièce A play is a poem a settembre, il gossip è tornato a rimbalzare su social e tabloid. E le foto del compleanno di Alia sembrano confermare le voci sulla nuova relazione.

