Sondaggi politici elettorali, Swg: la Lega di Salvini risale

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – La Lega di Matteo Salvini risale al 34 per cento dei consensi mentre calano Pd e M5S: è quanto emerge dall’ultimo sondaggio politico-elettorale realizzato dalla società demoscopica Swg e diffuso oggi, lunedì 16 settembre, come di consueto nel corso del tg di La7. Secondo la rilevazione sulle intenzioni di voto degli italiani il Carroccio ha recuperato oltre mezzo punto percentuale crescendo dal 33,4 per cento segnalato la settimana prima. Il Partito Democratico invece viene valutato al 21,5 per cento, in discesa dal 22,1 per cento che lo stesso autore aveva indicato sette giorni fa. Il calo è maggiore per il Movimento 5 Stelle. Per Swg in una settimana i pentastellati sono scesi dal 21 per cento netto al 20,2.

Sembra piuttosto stabile il consenso di Fratelli d’Italia. Il sondaggio diffuso nel corso del tg di La7 attribuisce al partito di Giorgia Meloni, vicina alle posizioni della Lega di Salvini, il 7 per cento dei voti potenziali, poco meno del 7,2 di sette giorni fa. In risalita invece Forza Italia, al 5,9 per cento dal precedente 5,2.

I sondaggi politici elettorali di oggi 16 settembre

Gli ultraliberali ed europeisti di +Europa intanto sarebbero al 2,4 per cento dal 2,6 di sette giorni prima. I Verdi al 2,3 dal 2,2. L’area de La Sinistra al 2,2 dal 2,3. Il nuovo movimento politico fondato dal governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, invece, viene valutato oggi da Swg al 2 per cento dal precedente 2,3. Infine, gli altri partiti. Il sondaggio di Swg attribuisce a tutte le altre formazioni il 2,2 per cento di preferenze. Nel precedente sondaggio Swg aveva stimato l’1,7.

La rilevazione effettuata per il telegiornale di La7, in sostanza, in linea con diversi altri sondaggi politici elettorali, segnala che ad ipotetiche elezioni politiche una coalizione di centrodestra sovranista guidata da Salvini e sostenuta anche da Fdi senza Forza Italia può superare il 40 per cento dei consensi e competere per la guida del Paese. L’area di governo composta principalmente da Pd e M5S, che in questi giorni discutono di possibili alleanze per le Regionali, oscilla invece tra il 40 e il 45 per cento.

