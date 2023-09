Sondaggi politici elettorali oggi 3 settembre 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Tra aumento dei prezzi e immigrazione, il mese di agosto penalizza il governo e fa scendere sotto la soglia del 40% di gradimento sia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che l’esecutivo. La fiducia degli italiani nelle capacità del centrodestra di arrestare la corsa del carovita e il flusso di sbarchi si abbassa e a risentire è soprattutto Fratelli d’Italia, il partito uscito vincitore dalle elezioni dello scorso settembre. Mentre la Lega di Matteo Salvini, che ad agosto si è fatto notare con diversi distinguo, torna a guadagnare terreno. È questa la fotografia dell’ultimo sondaggio EuromediaResearch per La Stampa dopo un mese di black out nelle rilevazioni, dalle quali non viene fuori un’opposizione più forte nonostante le difficoltà del governo.

L’indice di fiducia in Giorgia Meloni si assesta al 37,5% mentre l’esecutivo è al 34,6%: entrambi i valori sono in calo di 3 punti rispetto al sondaggio di luglio. Il 61,6% degli italiani dubita tra l’altro che la maggioranza riesca a trovare soluzioni del carovita. Sale anche l’indice di sfiducia nella capacità di gestire il tema immigrazione dopo un mese in cui si è toccato il record di sbarchi e si sono ricorse le polemiche, anche da parte degli amministratori locali di centrodestra, sul tema accoglienza.

Ne discende, nelle intenzioni di voto, un arretramento di Fratelli d’Italia, partito leader della coalizione: i meloniani cedono lo 0,7% in quattro settimane calando al 26,5 per cento. Un sostanziale trasferimento di voti in favore della Lega, che guadagna la stessa percentuale salendo al 10,5%. Il Pd resta sempre il secondo partito, ma in calo al 20,3%. I dem hanno ceduto lo 0,5% nelle intenzioni di voto con un travaso in favore del Movimento Cinque Stelle, ora al 16,5. Stabile Forza Italia al 7,4, mentre arretra i due partiti centristi. Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi cedono lo 0,2, assestandosi rispettivamente al 4,1 e al 3,8 per cento. Alleanza Verdi Sinistra è accreditata del 2,5 per cento, stesse intenzioni di voto raccolte da +Europa.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile.

Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.