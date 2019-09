Sondaggi politici elettorali oggi 23 settembre: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli ultimi sondaggi politici ed elettorali continuano a segnalare l’ottimo stato di forma della Lega di Matteo Salvini, che resta mediamente saldamente sopra la soglia del 30 per cento dei voti e mantiene a distanza Pd e M5S. I due principali avversari del Carroccio sono arretrati in media di oltre 10 punti percentuali e in qualche caso ai pentastellati viene attribuito un consenso addirittura più basso rispetto al deludente del 17,1 per cento raccolto alle Elezioni Europee dello scorso 26 maggio.

Qui riportiamo i dati aggiornati ad oggi, lunedì 23 settembre 2019.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI WINPOLL

Un sondaggio sulle intenzioni di voto alle liste ad eventuali Elezioni Politiche (pubblicato ieri, domenica 22 settembre, sul Sole 24 Ore, e realizzato da Scenari Politici-Winpoll) stima la Lega primo partito al 33,5 per cento di preferenze, il Pd al 20,7 e il Movimento 5 Stelle ad un preoccupante 15,1. Il dato della formazione di Salvini è piuttosto stabile, con un calo dal 34 per cento rilevato una settimana prima dallo stesso autore.

La flessione maggiore (interviste del 18-20 settembre) si registra tra i Dem. Il Partito Democratico in sette giorni, dal 23,3 per cento, avrebbe perso oltre 2 punti, a causa del lancio del nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva. Il M5S sarebbe sceso dal precedente 15,5 mantenendo meno della metà delle preferenze rispetto alla Lega di Salvini. E il divario tra Lega e Pd sarebbe cresciuto a 12,8 punti percentuali.

Per quanto riguarda le forze minori della politica italiana, nel centrodestra Fratelli d’Italia viene segnalata ad un ottimo 8,5 per cento, la renziana Italia Viva al 6,4 e Forza Italia al 5,7. Nessuna altra formazione secondo sarebbe in grado di superare oggi la soglia di sbarramento al 3 per cento prevista nella parte proporzionale dalla legge elettorale in vigore per le Politiche. La Sinistra sarebbe al 2,8 per cento. I liberali ed europeisti di +Europa all’1,2. La Federazione dei Verdi all’1,4. Il Partito Comunista all’1,4. Ha detto di essere indeciso o si è astenuto il 31 per cento degli intervistati.

Sondaggi politici elettorali: i dati in breve di Winpoll

Lega: 33,5 per cento (dal precedente 34,0)

Pd: 20,7 (23,3)

M5S: 15,1 (15,5)

Fdi: 8,5 (8,9)

Italia Viva: 6,4 (-)

Forza Italia: 5,7 (6,8)

La Sinistra: 2,8 (3,1)

Partito Comunista: 1,4 (1,6)

Federazione dei Verdi: 1,4 (2,0)

+Europa: 1,2 (2,4)

Altri partiti: 3,3 (2,4)

(Fonte: Sole 24 Ore)

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali vengono effettuati da società demoscopiche rispettando specifici criteri scientifici. Gli autori devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.