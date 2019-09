Sondaggi politici elettorali oggi 22 settembre: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli ultimi sondaggi politici ed elettorali si stanno interessando soprattutto al movimento lanciato da Matteo Renzi Italia Viva. Secondo le rilevazioni sulle intenzioni di voti ai partiti pubblicate durante la settimana, la nuova formazione dell’ex premier (che comunque sosterrà il nuovo governo Conte bis) se si votasse oggi per le elezioni politiche otterrebbe tra il 3 e il 5 per cento dei consensi. E si tratterebbe di preferenze strappate soprattutto al Pd.

Qui riportiamo dati aggiornati a domenica 22 settembre 2019.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI IPSOS

Un sondaggio realizzato tra il 18 e il 19 settembre dal noto e autorevole istituto demoscopico Ipsos e pubblicato ieri, sabato 21 settembre, sul Corriere della Sera stima Italia Viva al 4,4 per cento dei voti, in linea con quanto indicato da altri autori (il valore massimo è stato del 5,2 per cento). Ma la rilevazione spiega anche da dove arrivano i potenziali elettori del nuovo movimento renziano.

Secondo Ipsos, i voti provengono per il 64 per cento dal Partito Democratico. Per il 12 per cento da partiti di centrodestra come Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Per un altro 12 per cento da altre liste della coalizione di centrosinistra. Per un altro 12 per cento da indecisi o astensionisti. E infine per il 6 per cento da altre formazioni.

Lo stesso sondaggio spiega poi che giudizio danno gli elettori degli altri partiti sulla decisione di Renzi di uscire dal Pd e lanciare un nuovo movimento. A dare un giudizio positivo sull’operazione è: il 48 per cento di chi vota Fdi o Forza Italia, il 33 per cento di chi vota la Lega di Matteo Salvini, il 29 per cento di chi sceglie il Pd, il 23 per cento di chi sostiene il Movimento 5 Stelle, il 30 per cento di chi sceglie altre forze politiche, il 21 per cento di indecisi o astenuti.

Va ricordato che gli ultimi sondaggi politici ed elettorali, pubblicati tra il 16 e il 20 settembre, attribuiscono alla Lega una ampio margine su Pd e M5S. Il Carroccio è primo partito con un consenso che oscilla nelle rilevazioni mediamente tra il 30 e il 36 per cento. Dem e pentastellati sono staccati di almeno 10 punti percentuali.

Sondaggi politici elettorali: i dati in breve di Ipsos

Da dove arrivano gli elettori del nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva:

dal Pd: 64 per cento

da Lega, Fratelli d’Italia o Forza Italia: 12 per cento

da altre liste di centrosinistra: 12 per cento

da indecisi o astensionisti: 12 per cento

da altri partiti: 6 per cento

(Fonte: Ipsos)

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando specifici criteri scientifici. Gli autori devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.