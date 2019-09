Sondaggi politici elettorali oggi 19 settembre: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli ultimi sondaggi politici ed elettorali segnalano un dato clamoroso: la Lega di Matteo Salvini sarebbe per la prima volta da mesi sotto il 30 per cento. A beneficiare del tracollo della Lega sarebbe il Movimento 5 Stelle, che ritornerebbe al secondo posto, scavalcando nuovamente il Partito Democratico. Qui elenchiamo tutti i più recenti dati sul consenso alle forze politiche, aggiornati ad oggi, giovedì 19 settembre 2019.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI IXÈ

Gli ultimi dati sui partiti sono stati diffusi nel corso della trasmissione d’approfondimento Cartabianca, in onda su Raitre. I numeri sono stati elaborati dall’istituto Ixè, che effettua sondaggi per il programma condotto da Bianca Berlinguer a cadenza settimanale.

Secondo i dati elaborati dall’istituto di ricerca, la Lega di Matteo Salvini sarebbe accreditata al 29,9 per cento, di poco sotto la soglia del 30 per cento: un dato che, se confermato, avrebbe del clamoroso pensando. Rispetto alle elezioni Europee, dove ha preso il 34,3 per cento, il Carroccio perderebbe quasi cinque punti percentuali in circa cinque mesi.

A guadagnare terreno sarebbe soprattutto il Movimento 5 Stelle, che si posizionerebbe al secondo posto con il 21,9 per cento, di poco sopra al Partito Democratico, accreditato al 21,6 per cento.

Il dato interessante è rappresentato dalle possibili coalizioni. Quella di centrodestra, composta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, avrebbe il 45,6 per cento dei consensi, mentre una ipotetica coalizione formata da M5S, Pd, + Europa ed Europa Verde arriverebbe al 49,1 per cento, a un passo dalla maggioranza.

E il partito di Matteo Renzi? Per il momento non è stato ancora incluso nelle rivelazioni, dal momento che, come affermato dall’ex segretario Pd il partito non si presenterà alle elezioni prima di un anno, ma, secondo l’istituto di ricerca potrebbe ottenere tra il 3 e il 4 per cento.

Sondaggi politici elettorali: i dati in breve

Lega: 29,9 per cento

M5S: 21,9 per cento

Pd: 21,6 per cento

Fratelli d’Italia: 8,3 per cento

Forza Italia: 7,4 per cento

+Europa: 4,0 per cento

La Sinistra: 3,2 per cento

Potrebbero interessarti Sondaggi: il partito di Renzi vale un terzo di quello di Conte Sondaggi: il centrodestra sfiora il 50 per cento Sondaggi, Tecné: la Lega sale al 32,3 per cento, giù Pd e M5S

Europa Verde: 1,6 per cento

(Fonte: Ixè)

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi politici ed elettorali vengono effettuati da società demoscopiche rispettando specifici criteri scientifici. Gli autori devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

A questo link tutti gli ultimi sondaggi elettorali di TPI

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.