Sondaggi politici elettorali oggi 16 settembre: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Il governo tra PD e M5S sta muovendo i primi passi, ma i sondaggi politici elettorali per il momento registrano come l’esecutivo giallorosso non goda di un ampio consenso nel paese.

Secondo una rilevazione effettuata da Ipsos, infatti, sono di più i cittadini “nostalgici” del vecchio governo M5S-Lega rispetto a quelli che approvano l’unione tra pentastellati e dem. L’istituto demoscopico ha rivolto agli intervistati una domanda chiara: preferite questo esecutivo o quello precedente?

Le risposte hanno evidenziato un sostanziale equilibrio, ma a prevalere è stato comunque il governo gialloverde, preferito dal 36 per cento del campione, mentre si è espresso a favore di quello giallorosso il 32 per cento degli intervistati. Il restante 32 per cento non ha invece un’opinione precisa sulla questione.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI IPSOS

Ipsos ha registrato anche il gradimento del governo Conte bis. Anche qui i dati non sono troppo incoraggianti per PD e M5S. Ha un’opinione positiva del nuovo esecutivo solo il 35 per cento del campione, a fronte di un 54 per cento che esprime un’opinione negativa (11 per cento gli indecisi).

L’istituto demoscopico ha chiesto anche agli intervistati se Salvini abbia fatto bene ad aprire la crisi di governo ad agosto. Per il 45 per cento il leader della Lega ha sbagliato, per il 33 per cento ha invece preso la decisione corretta. Non si esprime il 22 per cento del campione.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, l’ultimo importante sondaggio realizzato è quello di Youtrend. Il primo partito resta la Lega con il 32,2 per cento. Segue il PD con il 22,5 per cento, un punto e mezzo in più del M5S, al 21.

Viene confermato il sorpasso di Fratelli d’Italia (al 7,3 per cento) su Forza Italia (al 6,5 per cento). Più Europa è stimata al 3 per cento, LeU al 2,5 per cento.

Sondaggi politici elettorali: i dati in breve

Lega: 32,2 per cento

Pd: 22,5 per cento

M5S: 21 per cento

Fratelli d’Italia: 7,3 per cento

Forza Italia: 6,5 per cento

+Europa: 3 per cento

LeU: 2,5 per cento

(Fonte: Youtrend)

Come si fanno i sondaggi?

