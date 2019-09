Sondaggi politici elettorali oggi 15 settembre: ultimissimi sondaggi

Torna a salire nei consensi il leader della Lega, dopo il calo in corrispondenza della crisi di governo. A rivelarlo è Nando Pagnoncelli in un sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera. Il leader della Lega recupera 4 punti.

Per quanto riguarda il gradimento del governo, si passa dal 36 al 38 per cento dopo la fiducia in Parlamento. Complessivamente però, rileva Pagnoncelli, un italiano su due dà una valutazione negativa del nuovo esecutivo.

Dopo le elezioni europee questo è il quadro dell’elettorato italiano, molto frammentato: 12,8 milioni di elettori a sinistra (Pd e M5s) e 14 milioni a destra. Gli astensionisti (o chi ha votato scheda nulla) sono circa 22,6 milioni.

Secondo la maggior parte degli intervistati inoltre, il governo durerà pochi mesi. Secondo Ipsos, il 42 per cento pensa che durerà massimo un anno. La fiducia che il governo possa durare per tutta la legislatura, è in calo tra gli stessi elettori delle forze di maggioranza: dem e Cinque stelle.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Per quanto riguarda il gradimento ai singoli leader, Conte vede aumentare il proprio consenso, attestandosi in cima alla classifica con il 51 per cento. Al secondo posto Salvini, con il 35 per cento dei consensi, in leggero aumento rispetto al mese di agosto. Al terzo posto troviamo Giorgia Meloni, con il 27 per cento dei consensi. Più giù troviamo Di Maio, con il 24 per cento dei consensi, e Franceschini, con il 16 per cento. Zingaretti si attesta intorno al 19 per cento, e Silvio Berlusconi al 13.

