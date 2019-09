Sondaggi politici elettorali oggi 13 settembre

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici elettorali di oggi? Quali sono i partiti più apprezzati? E quali quelli in calo? Qui di seguito gli ultimi dati sui sondaggi politici elettorali da conoscere, per comprendere qual è l’andamento del consenso dei partiti italiani, a pochi giorni dalla nascita del governo Conte bis.

Sondaggi politici elettorali: diffidenza tra gli elettori del PD e del M5S

Sondaggi politici: secondo una rilevazione effettuata da Youtrend per Agi, tra gli elettori del PD e quelli del M5S ancora non scorre buon sangue. L’istituto ha infatti testato il gradimento reciproco tra gli elettori dei due partiti.

Un gradimento stimato appena al 20 per cento: ciò significa che solo un elettore su cinque del Partito Democratico ha un giudizio positivo degli elettori del Movimento Cinque Stelle, e viceversa.

Va detto che circa un anno fa questo stesso indice di gradimento faceva registrare valori decisamente più bassi (praticamente nulli). Testa il fatto che c’è ancora molta diffidenza tra gli elettorati dei due partiti al governo. Vedremo se tale diffidenza verrà rispecchiata anche all’interno dei gruppi parlamentari dem e pentastellati, o se le due formazioni politiche riusciranno a trovare una sintesi e a governare per l’intera legislatura.

Tutti gli ultimi sondaggi politici sui partiti

Ultimi sondaggi: le intenzioni di voto | Lega, PD, M5S, Fratelli d’Italia, Forza Italia, LeU, Più Europa

Youtrend ha stimato anche le intenzioni di voto degli italiani. Il primo partito resta la Lega con il 32,2 per cento. Segue il PD con il 22,5 per cento, un punto e mezzo in più del M5S, al 21.

Viene confermato il sorpasso di Fratelli d’Italia (al 7,3 per cento) su Forza Italia (al 6,5 per cento). Più Europa è stimata al 3 per cento, LeU al 2,5 per cento.

Tutti gli ultimi sondaggi elettorali partito per partito

Sondaggi politici elettorali: i dati in breve

Lega: 32,2 per cento

Pd: 22,2 per cento

M5S: 21 per cento

Fratelli d’Italia: 7,3 per cento

Forza Italia: 6,5 per cento

+Europa: 3 per cento

La Sinistra: 2,5 per cento

