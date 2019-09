Sondaggi politici elettorali oggi 12 settembre

Grande attenzione negli ultimi giorni, e anche oggi, sui sondaggi politici elettorali, dopo la crisi di governo e la formazione dell’esecutivo Conte bis. Vediamo gli ultimi sondaggi di oggi.

Sondaggi politici: caduta del governo M5S-Lega, gli italiani non credono a Salvini

Sondaggi politici: gli italiani hanno le idee chiare. Matteo Salvini non ha innescato la crisi che ha portato alla caduta del governo M5S-Lega per i motivi da lui sostenuti.

Secondo un sondaggio effettuato da Euromedia Research, infatti, solo il 20,5 per cento dei cittadini ritiene che il leghista abbia fatto cadere l’esecutivo per i troppi no dei Cinque Stelle e di Conte.

Un misero 3,5 per cento afferma che Salvini è stato costretto a questa mossa dagli scenari internazionali. Per il resto, gli intervistati credono a una narrazione molto diversa rispetto a quella del leader della Lega.

Per il 32 per cento, Salvini ha innescato la crisi perché voleva andare alle elezioni e, per usare le parole di Conte, “capitalizzare il consenso” di cui il Carroccio godeva nel paese. Questo secondo i sondaggi politici di Euromedia.

Il 16 per cento ritiene che tutto sia avvenuto a causa del “forte protagonismo” del leader della Lega. Per il 13,7 per cento del campione Salvini ha semplicemente avuto paura di affrontare la manovra economica.

Infine, per il 5,8 per cento il leghista è stato mal consigliato.

Ultimi sondaggi: le intenzioni di voto | Lega, PD, M5S, Forza Italia, Fratelli d’Italia, LeU

Sondaggi politici: Euromedia Research ha stimato anche le intenzioni di voto degli italiani. La Lega, nonostante il calo delle ultime settimane, resta il primo partito con il 33,9 per cento. Seguono il PD con il 20,9 e il M5s con il 19,7. Forza Italia è al 6,6 per cento, Fratelli d’Italia al 6,4 e LeU al 2,9.

Sondaggi politici elettorali: i dati in breve

Lega: 33,9 per cento

Pd: 20,9 per cento

M5S: 19,7 per cento

Fratelli d’Italia: 6,4 per cento

Forza Italia: 6,6 per cento

+Europa: 2,7 per cento

La Sinistra: 2,9 per cento

