Un passo dal cielo 7: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Un passo dal cielo 7? In tutto andranno in onda otto puntate da due episodi ciascuna (totale 16 episodi): la prima giovedì 30 marzo 2023; l’ottava e ultima giovedì 18 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 30 marzo 2023

Seconda puntata: giovedì 6 aprile 2023

Terza puntata: giovedì 13 aprile 2023

Quarta puntata: giovedì 20 aprile 2023

Quinta puntata: giovedì 27 aprile 2023

Sesta puntata: giovedì 4 maggio 2023

Settima puntata: giovedì 11 maggio 2023

Ottava puntata: giovedì 18 maggio 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Un passo dal cielo 7 su Rai 1? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e terminerà alle ore 23,45. La durata complessiva di ogni puntata sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv