Sileri al no vax: “Vi renderemo la vita impossibile”. Bufera social sul sottosegretario | VIDEO

“Vi renderemo la vita difficile”, questo è l’avvertimento che il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha rivolto all’ospite no vax e no green pass presente ieri sera nello studio del programma Di Martedì, su La7.

“Criticano il vaccino, criticano il green pass, criticano il tampone ma poi in trasmissione ci vengono. E in televisione è richiesto il green pass o il tampone, per venire in tv la regola viene” rispettata, dice Sileri.

“State a casa… Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso”, aggiunge rivolgendosi all’interlocutore.

Le parole del sottosegretario hanno provocato centinaia di commenti su Twitter. Per molti no vax le parole di Sileri equivalgono a una minaccia e una prova della persecuzione in atto nel Paese. Non sono mancati commenti offensivi e aggressivi.