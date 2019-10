Renzi presenta Italia Viva, il racconto della Leopolda di Firenze: l’era dei pop corn è finita

Il racconto dalla Leopolda di Firenze, dove Renzi ha presentato Italia Viva

Migliaia di persone in fila si riversano sulla strada che conduce alla ex stazione di Firenze, la Leopolda, la maggior parte litiga perché non c’è più posto per entrare nel tempio di Renzi e resta fuori.

Ma lo segue “dietro le sbarre” e incantato assiste al discorso conclusivo dopo l’attesa presentazione del simbolo sabto 18 ottobre. Domenica, durante l’ultima giornata, si respira un’aria più tranquilla e il neo nato partito parla già di futuro, quello promesso dal leader toscano sin dal lancio del movimento un mese fa, dopo l’uscita dal Pd.

“Sono qui ma non tifo per Renzi, sono venuta a vedere per orientarmi, perché cerco risposte nuove, ma sono già delusa”, dice una ragazza di 26 anni – che prima votava Pd – dopo la presentazione del nuovo simbolo di Italia Viva.

Ma sono in tanti quelli che arrivano per la prima volta alla Leopolda attirati dall’idea di novità, facendo registrare il più alto numero di partecipazioni, maggiore di quello delle convention organizzate durante i mesi in cui Renzi era premier.

“Mi sento più libero”, afferma Rosario Bressi, ex dirigente regionale del Pd che ha seguito la Leopolda durante gli anni della dirigenza. “Si respira un’aria di libertà”.

“Quando hanno presentato il nuovo simbolo ho avuta una sensazione di unità, diversa da quella che si respira quando parla Salvini”, dichiara una signora arrivata con il marito a sentire Renzi per la prima volta.

Il simbolo che ha vinto il contest online tra le tre proposte di logo presentate è un simbolo bianco decorato da una spunta rosa e fucsia, che in molti hanno criticato perché ricorda lo spot di detergenti intimi o altri prodotto che con la politica c’entrano poco.

“Abbiamo utilizzato il rosa per l’impronta femminista che Renzi ha voluto dare al partito, il rosa ci sembrava eccessivo dal punto di vista anche cromatico e abbiamo cercato di utilizzare colori caldi che richiamassero anche il linguaggio delle nuove tecnologie e di Instagram”, dichiara Giovanni Sasso, fondatore dell’agenzia di comunicazione Proforma che ha ideato il simbolo e che ha vinto la gara online.

Intanto le parole “futuro”, “verde”, “donne”, “giovani”, “promesse”, “mondo, “coraggio”, “internet” risuonano sul palco, pronunciate da Renzi e da tutte le altre persone che lo accompagnano nei tre affollati giorni della Leopolda.

Da Maria Elena Boschi a Sandro Gozi, consulente del governo di Macron che tanto ha fatto indignare le istituzioni italiane per il suo incarico d’oltralpe, da Isabella Conti, la sindaca degli asili nido gratis che ha conquistato il cuore di Renzi ai moltissimi millennials chiamati a rappresentare quel futuro in cui il nuovo partito dice di voler investire.

Giovanissimi, al di sotto dei 16 anni, che però parlano già come adulti.

“Con i soldi di quota 100 vogliamo diminuire la disoccupazione e il costo del lavoro”, dice il leader di “Pischelli in cammino”, un movimento di adolescenti che segue Renzi da sempre, affezionati alla riforma della “buona scuola”, ma che già pensa alle prospettive dopo la maturità.

Parlano con tono di voce impostato, leggono interviste sui siti online, e ci tengono ad apparire in telecamera.

Come Arianna Furi, 25enne romana che segue Renzi da quando era sindaco di Firenze, e che adesso alla Leopolda prende in mano il microfono, presenta e coordina tutti gli ospiti della manifestazione insieme ai grandi del movimento di cui è segretaria, “Millennials”.

“Sogno un’Italia bella”, dice sul palco durante la giornata di chiusura. “Uno scrigno di tesori unico al mondo, in cui l’essere italiano non rappresenti una porta dietro cui chiudersi e nascondersi, ma piuttosto una chiave per aprire le porte del mondo”, dichiara sul palco.

L’attacco alle altre forze politiche arriva da più fronti, e riguarda tutti, da Salvini al premier Conte.

“Chi è leader si afferma perché riesce a cambiare le cose, perché riesce a coinvolgere le persone, perché riesce a guidare i percorsi quando sono difficili. Ad agosto ci voleva qualcuno con la spina dorsale, ci voleva un leader per non lasciare l’Italia in mano a Salvini. Allora noi saremo sempre il partito con un leader”, afferma il coordinatore nazionale Ettore Rosato.

A chiudere la tre giorni e a tracciare la strada per il futuro, la ministra del governo e il leader, Teresa Bellanova e Matteo Renzi.

La prima parla di donne, difende il suo look e afferma che gli insulti rivolti al vestito blu elettrico durante il giuramento dell’esecutivo conte bis erano in realtà un attacco al suo ruolo di ministra.

Lei, donna senza laurea che viene dai campi, ma da sempre amica di Renzi.A

Porta un vestito giallo e parla di libertà, di pari dignità per uomini e donne, dell’importanza di creare lavoro per i più giovani ed eliminare il precariato. E spiega che la scelta di creare un nuovo movimento è stata quasi obbligata. “Non si poteva fare altro, perché c’erano troppi litigi, troppe discussioni, troppe bande armate che si combattevano”, afferma a gran voce sul palco.

E infine Renzi, osannato e ringraziato da tutti. Per lui allestita la mostra del fotografo che l’ha ritratto negli anni da premier

Applaudito e idolatrato da veterani e nuovi arrivati, assicura di non avere intenzione di opporsi al governo o di farlo cadere, come molti hanno ripetuto nel corso della convention, da Luciano Nobili alla stessa Teresa Bellanova, perché “presentare idee è fare politica, non dare ultimatum”.

Franceschini e Zingaretti “sono sue amici” a cui vuole dare una lezione di politica correndo solo con la sua nuova squadra, quella di cui “non ha paura”.

“Non abbiamo paura”, escalama mentre in sottofondo risuona il ritornello della canzone che il cantante Tommaso Paradiso ha lanciato subito dopo essere uscito dal suo gruppo, “Non avere paura”.

E afferma sicuro: “Fare un partito dopo una scissione viene meglio, come fare una canzone dopo una scissione”.

Leopolda 2019, il discorso di Renzi: “Italia Viva vuol fare con il Pd come Macron con i Socialisti”