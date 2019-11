Renzi parla di governo “con o senza Conte”, Franceschini: “No, questo è l’ultimo della legislatura”

Non si sono fatte attendere le reazioni all’intervista rilasciata dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che stamattina al Messaggero ha parlato della possibilità che il governo vada avanti “con e senza” Giuseppe Conte.

La legislatura arriverà a scadenza naturale, se con Conte presidente del Consiglio, “dipende da come funziona il governo”, ha affermato il senatore fiorentino.

Dario Franceschini, capo delegazione del Partito Democratico al governo, su Twitter ha chiarito: “Repetita iuvant: il Governo Conte è l’ultimo di questa legislatura. Chi lo indebolisce con fibrillazioni, allusioni, retroscena di palazzo, fa il gioco della destra. Forse sarebbe ora di smetterla”.

Anche il M5S, in un post su Facebook, ha commentato la posizione di Renzi. “Lo vogliamo dire chiaramente – ha affermato il Movimento -: non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo, immaginando scenari futuri decisamente fantasiosi. Lo stesso vale anche se si continua a indebolire quest’Esecutivo attraverso messaggi che fanno male al Paese e che lo mettono continuamente in fibrillazione”.

E ancora: “Ogni tanto ci ritroviamo a leggere interviste o retroscena che trasmettono agli italiani un messaggio ambiguo. Che ricorda tanto la Prima Repubblica. I giochini di palazzo, appartenenti alla vecchia politica, non possono appartenere a questo governo. E se qualcuno ha strane intenzioni deve sapere che non avrà mai il supporto del Movimento”.

Potrebbero interessarti Etiopia, giornalista condannato a 7 anni per evasione fiscale. Scoppia la protesta Giorgetti lancia la bomba: “Verosimile Draghi al posto di Conte” Infermiera dona il suo fegato a un bambino di sette mesi che era suo paziente e lo salva