Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:18
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Senza categoria
Senza categoria

Palio di Siena 16 agosto 2025: chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa fa

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Palio di Siena 16 agosto 2025: chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa fa

Chi è Renato Bircolotti, il mossiere del Palio di Siena del 16 agosto 2025 e cosa fa? In un Palio, quello di Siena incluso, il mossiere è colui che, abbassando il canape, fa partire la gara ippica della manifestazione. È l’unico ed insindacabile giudice sulla validità della partenza (la cosiddetta “mossa”) delle eventuali fasi eliminatorie e della corsa vera e propria. Il mossiere può abbassare il canape anche per motivi di sicurezza, quando una o più contrade “forzano” la mossa. Quando il canape si abbassa ma il mossiere, a suo insindacabile giudizio, non ritiene valida la partenza (allineamento non corretto, posizioni scambiate, ecc.), decreta l’annullamento della mossa stessa.

Inoltre effettua la chiamata all’interno dei canapi secondo gli ordini prestabiliti per sorteggio, diversi per le eventuali prove e per il palio. Può far uscire e rientrare i cavalli dai canapi, senza cambiare l’ordine di chiamata, quando ritiene che l’allineamento sia difficoltoso. Può richiamare ed ammonire i fantini in caso di comportamento scorretto. Richiami ed ammonizioni si traducono poi in squalifiche per le contrade o per i fantini.

Al Palio di Siena è nominato dall’amministrazione comunale, su segnalazione dei capitani delle diciassette contrade. Il mossiere svolge il suo ruolo all’interno del verrocchio durante le batterie della tratta, per le sei prove e per la corsa del Palio, dal quale comanda sia il meccanismo di abbassamento del canape per dare la mossa, sia il pulsante per l’esplosione del mortaretto per decretarne l’annullamento. Ma chi è Renato Bircolotti, il mossiere designato per il Palio di Siena del 16 agosto 2025? Vediamolo insieme.

Si tratta di un conosciuto starter e mossiere originario di Castiglion Fiorentino e cortonese d’adozione. Bircolotti torna sul verrocchio dopo il Palio di luglio 2022, quella per lui non fu un’edizione semplice (vinse Tittia per il Drago). Non mancarono polemiche, anche per la decisione (non di Bircolotti) di far correre solo 6 cavalli su 10 a causa di una serie di infortuni.

Perché il mossiere del palio di Siena viene portato via dopo la partenza? Per tradizione il mossiere, non appena ha dato la Mossa, se ne va e non guarda mai lo svolgimento della Carriera fino alla fine. Il motivo è legato all’ordine pubblico. Essendo, sostanzialmente, l’arbitro della Carriera potrebbe essere contestato o aggredito dai contradaioli in piazza. Da qui la, “saggia”, decisione di sparire nel minor tempo possibile.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Senza categoria / Trump vestito da Papa, la confusa risposta di Lollobrigida: “Anche i leader di Cina, India e Africa si vestono in modi che non condividiamo” | VIDEO
Senza categoria / Micaela Ramazzotti: “Quando ho conosciuto Claudio Pallitto stavo ancora con Paolo Virzì. La lite al ristorante? Epilogo di una separazione dolorosa”
Senza categoria / A che ora finisce la terza serata del Festival di Sanremo 2025: l’orario su Rai 1
Ti potrebbe interessare
Senza categoria / Trump vestito da Papa, la confusa risposta di Lollobrigida: “Anche i leader di Cina, India e Africa si vestono in modi che non condividiamo” | VIDEO
Senza categoria / Micaela Ramazzotti: “Quando ho conosciuto Claudio Pallitto stavo ancora con Paolo Virzì. La lite al ristorante? Epilogo di una separazione dolorosa”
Senza categoria / A che ora finisce la terza serata del Festival di Sanremo 2025: l’orario su Rai 1
Senza categoria / Independence Day – Rigenerazione: tutto quello che c’è da sapere sul film
Senza categoria / Sanremo 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda serata del Festival
Senza categoria / Lettera a TPI – Nelle scuole bisogna far applicare l’obbligo del PEI e del PDP
Senza categoria / Le trappole di Giorgia: ecco le principali insidie del 2025 per il Governo
Senza categoria / Ilary Blasi: “La lite con Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? Ecco la verità”
Senza categoria / Donald Trump: "Dio vuole che sia io il presidente"
Senza categoria / Carla: tutto quello che c’è da sapere sul film sulla Fracci (replica Rai 3)
Ricerca